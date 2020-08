L’action Tesla va chuter de 1 300 à 300 $. On vous explique pourquoi

Tesla a un programme chargé ces prochaines semaines, et les événements en question vont avoir de grosses répercutions en bourse. On pense notamment au 22 septembre prochain, où le constructeur automobile a convié ses actionnaires à un « Battery Day ». Ce sera l’occasion pour lui de présenter ses dernières avancées technologiques en matière de batteries.

Sur les marchés boursiers, l’action Tesla connaît des sommets. Cela pourrait même conduire à une arrivée du titre TSLA sur le S&P 500 ces prochains mois. Une situation exceptionnelle qui place définitivement la marque parmi les sociétés les plus influentes et victorieuses aux États-Unis.

Mais il faut croire qu’Elon Musk n’y voyait pas que des avantages à cette hausse spectaculaire du cours. Le PDG a indiqué durant la nuit qu’il allait opérer à un fractionnement d’actions. Le but : rendre plus accessible l’accès aux parts de l’entreprises pour les investisseurs plus modestes, en divisant le prix de chaque action par cinq.

L’action Tesla à 300 dollars ?

Pour cela, l’opération consistera simplement à multiplier le nombre d’actions sur le marché en divisant chacun des titres par cinq. Ainsi, les détenteurs de parts dans l’entreprise à l’heure actuelle ne verront rien changer, à l’exception qu’ils auront cinq fois plus d’actions.

Pour les nouveaux investisseurs néanmoins, l’avantage sera une action Tesla bien plus accessible, comparé aux plus de 1 300 dollars que coûte actuellement une seule action. Dès le 29 août prochain, jour de mise en vigueur de cette décision, le cours de Tesla pourrait donc s’envoler à l’idée qu’un nombre gigantesque de nouveaux actionnaires vienne récupérer des parts.

Depuis le début de l’année déjà, sa valorisation boursière a été multipliée par trois. Pour tous les spécialistes regrettant que son cours soit surdimensionné par rapport à la réalité, les spéculations autour de ce fractionnement d’actions pourraient faire entrer Tesla dans une autre dimension. Direction les 500 milliards de dollars à Wall Street ? Hier, après la clôture, le cours de l’action TSLA grimpait déjà de 7 %, à 1 463 dollars.