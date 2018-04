Honor 10 : présentation officielle le 15 mai à Londres

Le Honor 10 lancé depuis Londres Durant l’été 2017, Honor lançait en grande pompe son tout nouveau smartphone Honor 9. Pour l’occasion, la firme avait choisi Berlin pour officialiser son tout nouveau terminal. Alors que la maison-mère Huawei vient tout juste de lever le voile sur la nouvelle gamme P20, voilà que Honor convie la

Durant l’été 2017, Honor lançait en grande pompe son tout nouveau smartphone Honor 9. Pour l’occasion, la firme avait choisi Berlin pour officialiser son tout nouveau terminal. Alors que la maison-mère Huawei vient tout juste de lever le voile sur la nouvelle gamme P20, voilà que Honor convie la presse à un nouvel évènement. Après Paris en 2016 et Berlin en 2017, c’est la ville de Londres qui a été choisie par le groupe pour son futur Honor 10. Rappelons que l’an dernier, c’est HMD Global qui avait choisi la ville de Londres pour dévoiler son Nokia 8.

Ainsi, c’est le 15 mai prochain que Honor va officialiser le successeur de l’actuel Honor 9, et même si le groupe ne l’a pas encore officiellement baptisé ainsi, c’est vraisemblablement vers le Honor 10 que l’on se dirige. Pour l’occasion, Honor a fait parvenir à la presse un carton d’invitation plutôt énigmatique, permettant de voir la ville de Londres en arrière-plan, avec simplement une silhouette de smartphone.

Une invitation qui s’accompagne d’un slogan « Beauty in AI« , faisant référence une nouvelle fois à l’intelligence artificielle intégrée dans les smartphones Honor et Huawei depuis quelques mois, via la puce Kirin 970. Evidemment, on imagine que le prochain terminal signé Honor devrait également faire la part belle à la section photo, avec certainement la présence d’un double capteur.

Le futur Honor 10 devrait reprendre certains éléments de design du Huawei P20 (ci-dessus le modèle Pro)

Selon de récentes fuites, ce nouveau smartphone Honor 10 devrait afficher certaines similitudes avec le récent Huawei P20. On y retrouverait notamment une petite encoche en haut de l’écran, à l’instar de très (trop ?) nombreux smartphones Android. Une encoche (ou « notch ») rendue célèbre évidemment par le dernier iPhone X d’Apple. Un tant largement décriée, cette dernière semble être devenue un élémént indispensable pour tout smartphone haut de gamme digne de ce nom. Le futur OnePlus 6 sera notamment doté d’une encoche, comme l’a tout récemment confirmé son PDG. Une encoche « inspirée de celle de l’iPhone X« , mais mieux intégrée promet OnePlus.