Présentation Nokia 8 : le flagship sous Android entre nos mains !

Presse-Citron était ce soir à Londres, pour la présentation du tout nouveau Nokia 8, le flagship de la firme, qui se veut « ‘l’un des meilleurs smartphones sous Android ».

Le flagship Nokia 8 officialisé depuis Londres !

Ce mercredi 16 août 2017, Presse-Citron était convié par Nokia, à Londres, afin d’assister à « l’annonce d’un nouveau téléphone« . Rappelons que Nokia a dévoilé pas moins de trois nouveaux smartphones au récent Mobile World Congress de Barcelone, avec ses Nokia 3, Nokia 5 et Nokia 6, tous sous Android. En effet, après avoir tenté l’aventure Microsoft avec Windows Phone (et la gamme Lumia), le groupe Nokia a décidé de se reprendre en mains il y a quelques mois déjà, en revendant son nom à un autre finlandais, HMD, qui promet de redorer le blason du groupe. Trois nouveaux smartphones Android ont ainsi déjà été révélés, et Nokia a donc choisi Londres pour officialiser son nouveau flagship, un certain Nokia 8.

Un smartphone qui a été la cible de nombreux leaks depuis plusieurs semaines déjà, mais que l’on a enfin pu découvrir de manière « officielle » aujourd’hui. Pour le constructeur, ce Nokia 8 est un pur « flagship« , et Juho Servikas, Chief Product Officer chez HMD Global, n’a pas hésité à décrire ce nouveau Nokia comme l’un des « most powerful Android smartphone ever« .

Pour justifier cet titre on ne peut plus ambitieux, le Nokia 8 se pare avant tout d’un large écran 5,3 » LCD en qualité QHD, soit 2560 x 1440 pixels. Un écran « splashproof » IP54 qui plus est. Sous le capot, on retrouve évidemment l’indispensable Qualcomm, avec ici une puce SnapDragon 835 couplé à 4 Go de RAM, sans oublier une mémoire interne de 64 Go.

Côté photo, Nokia n’est pas peu fier de souligner le retour de son partenaire Zeiss, avec un Nokia 8 qui profite d’un système Dual Lens composé de deux capteurs de 13 mégapixels, avec bien sûr un capteur RGB et un capteur monochrome. Pas de jaloux en ce qui concerne la caméra frontale, puisque cette dernière affiche également 13 mégapixels. A ce sujet, Nokia a inauguré le Bothie, une évolution de ce bon vieux selfie, qui permet d’employer simultanément les capteurs internes et externes pour réaliser des photos/vidéos Dual Sight plutôt atypiques, avec la possibilité de partager le tout en direct via Facebook Live par exemple. Côté vidéo, le Nokia 8 est capable de filmer en qualité 4K, sans oublier la compatibilité Nokia OZO Audio.

A l’issue de la présentation, nous avons bien sûr pu prendre en mains ce tout nouveau Nokia 8 qui a vraisemblablement tout ce qu’il faut pour nous convaincre. L’ensemble est très agréable visuellement, mais également en terme de prise en mains, et le smartphone semble particulièrement véloce, bien aidé pour cela par la puce Snapdragon 835. Autant d’éléments que nous détaillerons lors de notre test complet, qui arrivera très bientôt sur Presse-Citron.

Prix et disponibilité

Ce nouveau Nokia 8 sera disponible en boutiques dès le mois de septembre, au tarif de 499 euros. Il sera décliné en quatre coloris à savoir : Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue et Steel.