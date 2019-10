Honor 20 Pro : le test complet

Le Honor 20 Pro en test !

Après le très bon Honor View 20 il y a quelques mois, la filiale de Huawei propose en boutiques cet étonnant Honor 20 Pro, qui reprend la formule étrennée par le modèle de base, avec toutefois quelques « plus ». On y retrouve ainsi un large écran de 6,2″, lequel est surmonté (non pas d’une encoche) mais d’un petit trou sur le coin supérieur gauche, pour installer le capteur frontal 32 mégapixels. De quoi propose un ratio d’affichage de 85% via un à écran IPS en 2340 x 1080 pixels.

Sous le capot, un processeur Kirin 980, couplé à 8 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 256 Go. Le tout est basé sous Android, avec la surcouche Magic UI. Côté look, notre modèle de test Purple ne laisse pas indifférent, avec une finition arrière presque « hypnotique« . Une face arrière qui accueille également un quatuor de capteurs photo. Pas de capteur d’empreintes digitale en façade, ni même à l’arrière ici… puisque celui-ci (sous la forme d’un bouton cliquable) est situé sur la tranche droite.

Une fois en mains, le Honor 20 Pro fait très vite son petit effet, que ce soit côté face avec son bel écran et ce poinçonnage si particulier, comme côté pile avec cette finition Purple très réussie. Une pression sur le bouton latéral permet de mettre le smartphone sous tension. Pas de mauvaise surprise au démarrage, on retrouve une interface somme toute très classique, avec ici toutes les applications Google inhérentes à Android 9.0.

Un petit tour dans les réglages permet de modifier la colorimétrie, et opter pour un rendu « Chaud » pour profiter d’un affichage (presque) parfait. L’ensemble est lumineux et parfaitement réactif. Bref, pas d’écran OLED ici, mais un écran IPS parfaitement maîtrisé, contrairement au Xiaomi Mi A3.

Une réactivité que l’on retrouve également du côté du capteur d’empreintes digitales. En effet, ce dernier est positionné sur le bouton de veille, sur le côté du smartphone, et vient donc tomber directement sous le pouce de l’utilisateur (si celui-ci est droitier).

La configuration est ultra-rapide, mais c’est surtout la précision et la vélocité du capteur qui est impressionnante ici. Un simple tap sur le côté permet ainsi d’afficher l’écran d’accueil. Malgré de nombreuses tentatives, il est très (très) rare de mettre en difficulté le capteur d’empreintes ici. A noter que le bouton en question est cliquable, pour mettre le smartphone en veille ou hors-tension.

Une section photo complète, mais…

Evidemment, le Honor 20 Pro ne compte pas briller uniquement grâce à sa finition Purple, son écran poinçonné et son capteur d’empreintes, et embarque ainsi une section photo particulièrement ambitieuse. Au dos, on retrouve donc un capteur principal Sony IMX 586 de 48 mégapixels, en f/1.4, lequel est appairé à un capteur 16 mégapixels grand-angle, un capteur 8 mégapixels téléobjectif (5x en hybride/30x en numérique) et un dernier module de 2 mégapixels.

Sur le papier, le Honor 20 Pro envoie donc du très lourd. Sur le terrain, la réalité est plutôt flatteuse. Oui, si la luminosité ambiante est correcte, le Honor 20 Pro permet de réaliser de très beaux clichés, malgré des couleurs souvent trop vives. Le rendu est précis, le déclencheur est très rapide, et (Honor oblige) on peut profiter d’un filtre IA pour « améliorer » le rendu automatiquement.

Lorsque la luminosité est un peu plus capricieuse, le résultat est vite moins agréable pour la rétine, avec un piqué en chute libre et des photos qui paraissent trop « lisses« , la faute à une imposante retouche logicielle, et beaucoup de détails qui se perdent.

Le mode Ultra grand-angle est pour sa part une vraie réussite, et permet de prendre « un peu de recul » en un clic. Petite démonstration ci-dessous avec des clichés capturés en Large, 1x, 3x et 5x.

Les clichés sont généralement très réussis, sans trop altérer l’image ou la colorimétrie. Idem du côté du zoom x3 de 8 mégapixels, qui offre là aussi d’excellents résultats.

Côté vidéo, il est possible ici de profiter d’une capture en 4K à 30 fps, sans oublier un stabilisateur optique et électronique pour réduire autant que possible les tremblements.

Un excellent smartphone au quotidien

A l’usage, le Honor 20 Pro est un smartphone très agréable au quotidien, avec un gabarit un peu trop XXL pour être utilisé à une main, mais une conception très agréable au toucher (bien qu’un peu glissante) et aucun souci notable à signaler. Outre le déverrouillage ultra rapide, le Honor 20 Pro offre également une excellente accroche réseau, avec des communications claires et précises. A noter toutefois que le Honor 20 Pro est dénué de port jack 3,5 mm et de slot microSD (mais il embarque 256 Go de stockage).

Sa configuration généreuse (Kirin 980 + 8 Go de RAM) lui permet d’être à l’aise en toutes circonstances, et on peut sans problème basculer d’une application à une autre, faire tourner les applications les plus gourmandes, sans risquer le moindre freeze ou autre ralentissement.

Idem côté autonomie, avec une batterie 4000 mAh qui permet au Honor 20 Pro de tenir environ 2 journées complètes, dans le cadre d’une utilisation normale. La recharge est elle aussi très efficace (via la SuperCharge 22,5W), et il faut compter environ 1h30 pour faire le plein d’énergie, et seulement 30 minutes pour 50%.

Côté applications, le Honor 20 Pro est livré avec le best of Google habituel, à savoir Gmail, YouTube, Play Music, Maps ou encore Docs, Photos et Sheets. On retrouve également ici d’autres applications plus dispensables comme Booking.com, Amazon ou encore un lien rapide pour installer…. Fortnite. D’autres applications comme Huawei Browser, Santé, Miroir ou encore Phone Clone sont préinstallées, mais il ne faudra que quelques minutes pour désinstaller les applications indésirables. Un excellent smartphone donc, mais qui va devoir se faire une place sur un marché toujours plus concurrentiel…

Mon avis concernant le Honor 20 Pro

Difficile de ne pas tomber sous le charme de cet Honor 20 Pro. Le smartphone propose en effet un look très réussi, bien aidé par sa finition Purple, mais il profite aussi d’une configuration très haut de gamme, sans oublier un capteur d’empreintes à la fois véloce et très bien placé (si on est droitier). Pas de dalle OLED ici, mais un écran IPS parfaitement maîtrisé, sans oublier une interface Magic UI très simple d’utilisation, et plutôt agréable à l’oeil. On regrette simplement une section photo très correcte, mais pas aussi explosive qu’escomptée, ainsi qu’un positionnement tarifaire un peu élevé, mais dans l’ensemble, le Honor 20 Pro est un smartphone assez irréprochable dans tous les domaines.