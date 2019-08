Où acheter un Honor 20 Pro au meilleur prix en 2019 ? Conseil

Avec ce nouveau Honor 20 Pro, la marque chinoise se place en position en force sur le segment des smartphones haut de gamme. La filiale entrée de gamme de Huawei montre qu’elle a aussi des ambitions sur ce créneau-là, et ce nouveau produit à tout pour plaire le grand public. Dès lors, où acheter le Honor 20 Pro au meilleur prix ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix affiché ci-dessus, vous pouvez voir que le Honor 20 Pro est disponible chez la plupart des grands marchands actifs dans l’Hexagone. Alors que le smartphone est disponible depuis le mois d’août, il ne faut pas s’attendre à de réelles réductions dans les premiers mois, mais heureusement, le rapport qualité prix est vraiment intéressant.

Pourquoi opter pour un Honor 20 Pro ?

Avant de rentrer dans le détail pour savoir où acheter ce Honor 20 Pro au meilleur prix, venons en d’abord aux caractéristiques techniques. En effet, Honor a voulu sortir un téléphone plus haut premium que le reste de sa gamme, pour rivaliser en direct avec les derniers smartphones sous Android tels que le OnePlus 7 Pro ou Xiaomi Mi 9T. Si l’écran n’est toujours pas le plus convaincant, ce téléphone qui tourne sous Android est une bombe de puissance et la qualité de son appareil photo lui permettent de se distinguer.

Si vous avez suivi l’actualité, le Honor 20 Pro sort quelques semaines après la version classique, le Honor 20. Si au niveau du design, il n’y a quasiment aucune différence, c’est au niveau de la performance et de la photo que le modèle Pro se distingue (ce qui justifie aussi la différence de prix). Pour ce qui est de la photo, le Honor 20 Pro intègre toujours un quadruple capteur à l’arrière, mais le IMX586 passe à une ouverture f/1,4 (contre f/1,8 pour le Honor 20). Cela permet notamment de capturer davantage de lumière et plus de détails. Toujours dans la photo, le nouveau Honor 20 Pro que vous pouvez désormais acheter au meilleur prix est équipé d’un zoom x3 et d’un zoom x5 hybride.

Pour ceux qui cherchent un téléphone puissant à un prix abordable, acheter le Honor 20 Pro au meilleur prix est une excellente option. En effet, il est équipé de la dernière puce Kirin 980 qui a été mise au point par Huawei. C’est la même qui équipe par exemple le Huawei P30 Pro, qui est un smartphone plus cher, et encore plus haut de gamme.

Malgré sa puissance incroyable, le téléphone ne tombe pas en rade facilement. En effet, la marque chinoise a intégré dans son Honor 20 Pro une batterie plus résistance (4 000 mAh) qui permet d’avoir une excellente autonomie. C’est aujourd’hui l’un des téléphones qui dure le plus longtemps sur le marché, et ça mérite d’être souligné. Les amateurs de jeux sur mobile seront ravis avec un tel produit, c’est indéniable. C’est donc aussi d’autant plus apprécié que le Honor 20 Pro est compatible avec la SuperCharge (22,5 W), ce qui permet de rechercher 55% de la batterie en 30 minutes.

Le seul point un peu négatif que l’on pourrait avoir sur ce Honor 20 Pro est la qualité de l’écran. La marque chinois n’est toujours pas sur un écran AMOLED, comme c’est le cas de des smartphones premium concurrents qui se situent dans ces prix. Il faut donc compter sur un écran un peu moins performant, bien qu’il reste intéressant grâce à un ratio screen to body de 91%. Honor a fait le choix de mettre une petite bulle pour cacher le capteur photo selfie à l’avant, ce qui permet d’optimiser la place de l’écran et d’éviter l’encoche sur la partie supérieure. Passons désormais au dernier point, le plus important : où trouver le meilleur prix pour cet Honor 20 Pro ?

Où acheter le Honor 20 Pro, quid du prix ?

Disponible depuis la fin du mois d’août, le Honor 20 Pro arrive dans un format unique : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 599€ par défaut. Pour soutenir les ventes au moment de la sortie, Honor a d’ailleurs décidé d’offrir à tout le monde une réduction immédiate de 100€ pendant quelques jours. Si le téléphone Honor 20 est moins cher, c’est parce qu’il est moins puissant : il s’accompagne de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Pour ce qui est du meilleur prix pour un Honor 20 Pro, les différents marchands en ligne sont pour le moment assez peu enclin à faire des promotions. Il faut dire que c’est le dernier smartphone de la marque, et que c’est aussi le plus haut de gamme. Il ne faut donc pas s’attendre à voir beaucoup de remises dans les mois suivants sa sortie. En tout cas, si vous voyez une réduction pour acheter un Honor 20 Pro, il faut vite s’y pencher pour ne pas manquer cette occasion.