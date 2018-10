Honor Magic 2 : le nouveau smartphone (sans encoche) s’exhibe en vidéo

Honor (déjà) de retour avec le Magic 2

Il y a quelques jours, nous testions sur Presse-Citron le tout nouveau smartphone Honor 8X, quelques semaines seulement après le Honor Play. La filiale de Huawei est visiblement insatiable, puisque Honor va très bientôt officialiser un nouveau terminal, le Honor Magic 2. Déjà évoqué il y a quelques mois, ce dernier va faire l’objet d’une présentation officielle ce 31 octobre.

En attendant, le groupe chinois joue la carte du teasing, et on peut notamment découvrir sur Youtube une nouvelle vidéo (à visionner ci-dessous) permettant de découvrir pas mal d’éléments concernant ce nouveau Magic 2. On y découvre notamment sa face arrière, laquelle dispose d’une section photo composée de trois capteurs, un peu comme sur le cousin Huawei P20 Pro.

Selon diverses rumeurs, le nouvel Honor Magic 2 pourrait également disposer d’une large dalle OLED de 6,3″, permettant d’afficher une image en 2340 x 1080 pixels. Le capteur d’empreintes digitales serait intégré directement sous l’écran (comme pour le futur OnePlus 6T) et le smartphone serait animé par le tout nouveau processeur maison Kirin 980. Bref, un bien beau smartphone en perspective.

Rappelons que le Honor Magic 2 sera également doté d’un mécanisme coulissant, permettant de faire apparaître le capteur photo en façade. Cela permet de bénéficier d’un écran dénué de toute forme d’encoche, comme sur le Oppo Find X pour ne citer que lui, ou même de bouton, pour un rendu plus « borderless » que jamais. Un nouveau smartphone Honor qui semble plus ambitieux que jamais donc, et que l’on espère pouvoir découvrir également en Europe très bientôt, la présentation calée au 31 octobre étant prévue pour la Chine dans un premier temps.