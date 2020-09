IFA : Honor lance deux montres connectées et un nouveau laptop, le MagicBook Pro

Honor, filiale de Huawei, vient de dévoiler la Watch GS Pro, une montre à écran tactile circulaire complet qui pourrait tenir vingt-quatre jours d’affilée allumée, avec GPS intégré. Son positionnement est particulièrement axé sur l’endurance, conçu pour fonctionner jusque dans les environnements les plus hostiles : l’accessoire résiste ainsi à la corrosion, aux températures extrêmes (+70° / -40°C), sans compter l’eau et la poussière, ce qui semble par conséquent évident. Autant dire qu’un tel gadget a tout pour ravir alpinistes ou pompiers. Prix : dès 249,90 euros.

À ses côtés, Honor affiche également la nouvelle Watch ES, avec un design cette fois-ci à la croisée d’une Apple Watch et d’un bracelet intelligent. La diagonale de son écran mesure 1,64 pouces (AMOLED) et l’appareil embarque un capteur de fréquence cardiaque. Cette fois-ci, le wearable vise plutôt le segment fitness, avec au programme le tracking de 95 entraînements différents pour moins d’une centaine d’euro. Date de sortie : 21 septembre 2020 en France.

MagicBook Pro : un arrière-goût de pomme

Autre nouveauté : l’ordinateur portable MagicBook Pro. Enlevez deux lettres, rajoutez quelques centaines d’euros et un processeur Intel et vous avez un MacBook Pro entre les mains. En effet, ce PC annoncé à l’occasion de l’IFA 2020 reprend les mêmes codes pour le design : clavier sobre et noir sur fond de coque une en aluminium grisé. La puce qui propulse la bête, en revanche, est ici une AMD Ryzen 5 4600H, gravée avec une précision de sept nanomètres et composée de six cœurs pour douze threads.

L’écran du Honor MagicBook Pro, quant à lui, mesure 16,1 pouces mais le format relativement compact du châssis permet à la machine de profiter de bords assez fins : le ratio taille/écran atteint 90%, pour un poids sous les deux kilogrammes. La batterie, quant à elle, a droit à une puissance de 65W pour une charge rapide atteignant la moitié de la capacité totale en seulement une heure ! Comptez 899 euros pour vous l’offrir.