Hôtels Marriott : Une fuite de données impacte 5,2 millions de clients

C’est un incident majeur de sécurité dont Marriott Interneational se serait bien passé. En décembre 2018, le groupe hôtelier avait déjà dû déplorer un piratage qui a impacté 500 millions de clients. Cette fois, l’entreprise vient d’annoncer que les données de 5,2 millions d’utilisateurs pourraient avoir été compromises.

La compagnie a précisé dans un communiqué l’origine de ce piratage :

Les hôtels exploités et franchisés sous les marques Marriott utilisent une application pour aider à fournir des services aux clients des hôtels. À la fin du mois de février 2020, la société a identifié qu’une quantité inattendue d’informations sur les clients avait pu être consultée à l’aide des informations d’identification de deux employés dans une propriété de franchise. La société estime que cette activité a commencé à la mi-janvier 2020. Dès sa découverte, la société a confirmé que les informations de connexion étaient désactivées, a immédiatement commencé une enquête, mis en place une surveillance renforcée et organisé des ressources pour informer et aider les clients.

Un précédent majeur en 2018

Parmi les informations qui pourraient avoir été récupérées, on retrouve les coordonnées des clients, leurs noms, adresses, mails et numéros de téléphone. D’autres données peuvent aussi être touchées par cette fuite telles que les identifiants du compte de fidélité, les dates d’anniversaire ou encore les préférences. La compagnie précise toutefois que les numéros de cartes de crédit et les informations de passeport ne sont pas concernées.

Marriott a pris soin de contacter les personnes touchées par cette attaque et un site web est également à leur disposition pour s’informer.

En 2018, l’incident était d’une plus grande ampleur encore puisque Marriott avait donné le chiffre de 327 millions d’enregistrements. Et cette fois, les numéros de passeports de certains clients avaient été dérobés ainsi que certaines informations de paiement. Ces dernières étaient cryptées et il est impossible de savoir si les pirates y ont eu accès.