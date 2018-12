Des hôtels proposent des baby-sitters qui s’occupent de votre Instagram

Depuis le mois dernier, près d’une vingtaine d’hôtels Ibis de Genève ou de Zurich propose à leur client que des spécialistes prennent leur compte Instagram en main. Baptisé social media-sitters ou plus simplement baby-sitters, ces influenceurs sont des fervents utilisateurs d’Instagram qui disposent déjà de comptes regroupant des dizaines de milliers d’abonnés.

Les hôtels Ibis prônent la digital detox

Baptisé « Relax we post », ce nouveau service disponible en Suisse vise à offrir un séjour plus paisible aux vacanciers qui viennent y poser leur valise. Comme le montre la vidéo d’une minute, poster sur Instagram peut être une source de stress, une émotion en opposition avec les vacances telles qu’Ibis les conçoit. Ainsi, confier son compte à un influenceur pourrait être un moyen de se reposer tout en faisant grimper les posts, les likes et les commentaires sur le réseau social.

Sur la page web dédiée à ce service, Ibis propose à ses clients de s’offrir « les services des influenceurs confirmés de la région ». Les photos et les noms de plusieurs utilisateurs d’Instagram sont mis en avant, à l’exemple de Sarah Leutenegger, une influenceuse lifestyle et voyage qui comptabilise presque 110 000 followers sur son compte. Ayoub Mutanda (48 900 followers), Sebastien Closuit (21 500 followers) ou encore Sylwina Spiess (56 000 followers) font partie de la liste des baby-sitters qui travaillent en collaboration avec Ibis.

Dans les conditions d’utilisation, il est précisé que les photos issues de ce service doivent être accompagnées de la mention #PostedBySocialMediaSitter. Pour l’instant, une vingtaine de photos seulement sont accompagnées de ce hashtag et la moitié a été postée par une agence de communication ou le compte d’Ibis lui-même.

Reste à savoir si ce service suscitera l’intérêt des clients de ces hôtels, mais il est certain que cette offre s’inscrit dans une tendance plus globale axée autour de la digital detox. À Bali, un hôtel de luxe a pris la décision d’interdire les appareils numériques au bord de sa piscine durant certaines heures afin que les clients puissent « vraiment se détendre ».

