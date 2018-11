À Bali, un hôtel de luxe interdit les smartphones au bord de la piscine

Il y a quelques jours, le Ayana Resort & Spa a lancé une large campagne baptisée « In the Moment », dont l’objectif est d’interdire les smartphones et autres appareils similaires au bord de sa piscine.

L’hôtel de Bali qui veut privilégier le moment présent

Lonely Planet indique que les vacanciers n’auront plus que quelques heures dans la journée pour espérer envoyer un message ou prendre un selfie devant la piscine en pierres à deux étages. Les téléphones portables ne pourront être sortis qu’entre 7 heures et 9 heures le matin, puis 17 et 19 heures le soir. Entre temps, aucun appareil numérique n’aura sa place au bord du bassin, comme l’indiqueront les futurs panneaux d’information. Des casiers seront disposés à l’entrée afin que les smartphones et autres objets interdits puissent y être rangés facilement à l’arrivée. L’hôtel cinq étoiles proposera des jeux traditionnels tels que des jeux de cartes, d’échecs, et autres sudokus.

Un porte-parole a résumé la volonté de l’hôtel en indiquant vouloir « préserver qui nous sommes en valorisant le lien humain et le temps pour soir ». Il a ajouté à cela : « La philosophie du Ayana Resort & Spa est de créer un lieu de tranquillité, où nos hôtes peuvent vraiment se détendre ».

Plusieurs études dévoilées ces dernières années montrent que de nombreux utilisateurs entretiennent une dépendance vis-à-vis de leur téléphone, si bien que certaines entités, comme le Ayana Resort & Spa, prennent la décision de limiter grandement son utilisation. Reste à savoir comment l’hôtel compte vérifier que cette mesure est bien appliquée, car il y aura toujours des petits malins pour tenter de se lancer discrètement une partie de Fortnite ou scroller sur Instagram.

Il sera intéressant de voir si d’autres hôtels, du même standing ou non, feront de même dans les mois et les années à venir.

Source