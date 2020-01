House of the Dragon : le prequel de Game of Thrones est prévu pour 2022

Depuis la fin de la série Game of Thrones de HBO, de nombreuses autres séries semblent se disputer pour le statut de « nouveau Game of Thrones ».

Mais le véritable « nouveau Game of Thrones » ne pourrait être que son prequel. Bien avant la fin de cette série, HBO et George R.R. Martin avaient déjà planché sur de nouveaux projets basés sur l’univers créé par l’auteur.

Et il y a trois mois, HBO a finalement annoncé officiellement le développement d’un prequel intitulé House of the Dragon.

Comme le titre le suggère, ce prequel se focalisera sur la famille Targaryen et sera basé sur le livre « Fire & Blood » de George R.R. Martin, sorti en 2018. Celui-ci relate des événements qui se sont produits 300 ans avant ceux de la série Game of Thrones.

HBO vise 2022

Malheureusement, il faudra encore attendre longtemps avant la diffusion de cette nouvelle série.

Dans une interview avec Deadline, Casey Bloys, le responsable de la programmation chez HBO, indique que la diffusion de House of The Dragons pourrait débuter en 2022.

Ils auraient juste débuté la phase d’écriture et pour le moment, il est trop tôt pour évoquer un calendrier plus précis. D’autre part, HBO n’a pour le moment aucune information à donner concernant les acteurs qui joueront dans sa nouvelle série.

HBO révèle aussi pourquoi il a choisi cette série (mais pas un autre projet)

Comme je l’évoquais au début de cet article, HBO a envisagé plusieurs projets basés sur l’univers de Game of Thrones. Et si les autres sont actuellement suspendus, il est toujours possible que la chaîne décide d’exploiter ceux-ci plus tard. Mais pour le moment, sa priorité est la série House of The Dragon.

D’ailleurs, on notera qu’un autre projet de série, qui devait relater événements qui se sont produits plusieurs millénaires avant ceux de Game of Thrones, était dans les tuyaux. Un pilote a même été commandé.

Mais finalement, HBO a préféré House of the Dragon. Mais pourquoi ? Dans l’interview avec Deadline, Casey Bloys semble faire comprendre que créer une série basée sur House of Dragon est plus évident, grâce au contenu du livre publié par George R.R. Martins en 2018.

Bloys vante cependant le travail de Jane Goldman, qui devait créer l’autre série.

En attendant le nouveau Game of Thrones de HBO, il faudra vous contenter d’autres heroic fantasy, comme The Witcher, par exemple.