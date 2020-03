George R.R Martin avance (enfin) le prochain livre de Game of Thrones

La saga Game of Thrones s’est terminée il y a maintenant plusieurs mois sur le petit écran, même si on aurait initialement avoir eu le droit à des films selon George R.R. Martin, le créateur de l’univers. Mais, tout s’est fini, et pas vraiment de la manière dont l’espéraient de nombreux fans qui ont été déçus par l’approche choisie par les réalisateurs. A plus forte raison, quand on sait qu’une fin alternative était aussi prévue. Si les amateurs du show en sont désormais réduits à attendre l’arrivée des spin-offs, pour d’autres, c’est du côté des livres que l’espoir se porte.

Game of Thrones, bientôt un nouveau roman ?

L’histoire de Game of Thrones a désormais près de 15 ans. Le premier livre est en effet sorti en 1996 aux Etats-Unis (1998 en France) et le dernier en 2011 (2012 en France). Cela fait donc un nombre conséquent d’années que l’on attend la suite de la saga.

Dans un post de blog, l’auteur de 71 ans a annoncé une bonne nouvelle à ses fans. Cloîtré chez lui en raison de l’épidémie de coronavirus, il en profite pour écrire à nouveau.

À vrai dire, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, j’écris tous les jours. Les choses deviennent sombres dans les sept royaumes… Mais peut-être pas aussi sombres qu’elles le deviennent ici.

De nombreux fans sont aussi inquiets quant à sa capacité à arriver au bout de son oeuvre. Il a tenue à les rassurer sur son état de santé.

Je me sens bien pour le moment et nous prenons toutes les précautions nécessaires.

Dans le doute, on adressera une prière aux Dieux. Les anciens et les nouveaux. Attention toutefois à ceux qui espéreraient une révolution. L’écrivain a déjà dit qu’il ne se laisserait pas influencer par les avis négatifs.