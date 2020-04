Houseparty a enregistré 50 millions de nouvelles inscriptions en un mois

Depuis le début de la pandémie, les applications de chat vidéo et de visioconférence sont devenues extrêmement populaires. Et parmi ces apps, dont le nombre d’appels ou d’utilisateurs a fortement augmenté ces dernières semaines, il y a Zoom, mais également Houseparty.

Ce que ces deux apps ont en commun, en plus du fait qu’elles permettent de faire des appels de groupe, c’est qu’il s’agit d’applications peu connues du grand public en début d’année, mais qui sont devenues très populaires durant le confinement.

Dans un précédent article, nous évoquions le succès de Zoom. Alors que ce service ne comptait pas plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par jour au mois de décembre 2019, aujourd’hui, celui-ci en compte plus de 200 millions.

En ce qui concerne Houseparty, nous apprenons cette semaine qu’au cours du dernier mois, l’application a enregistré plus de 50 millions de nouvelles inscriptions. C’est ce qu’indique Sima Sistani, la patronne de Houseparty, dans une interview publiée par Bloomberg.

Le média américain indique également que Houseparty a été l’app la plus téléchargée dans la catégorie réseaux sociaux de l’App Store aux États-Unis, depuis le 20 mars. Et durant le weekend de Pâques, Housparty aurait aussi été la seconde app la plus téléchargée, derrière Zoom, toutes catégories confondues.

Une app créée par les créateurs de Meerkat

Avant cette crise, Houseparty, qui est spécialisée dans le chat vidéo, n’était surtout utilisée que par les adolescents. Mais aujourd’hui, il semblerait que cette app soit devenue l’un des moyens de communication les plus populaires dans le monde. Il y a deux semaines, nous évoquions également le gain de popularité de cette application mobile en Espagne et en Italie.

Sinon, si ce nom vous rappelle quelque chose, c’est parce que l’app existe depuis des années. Et la startup qui a lancé celle-ci est celle qui a également lancé Meerkat. Cette dernière a popularisé les diffusions en direct sur les réseaux sociaux, avant que cette fonctionnalité ne soit adoptée par d’autres plateformes, dont Facebook et Instagram.

Mais aujourd’hui, Houseparty est contrôlé par Epic Games, l’entreprise qui propose le célèbre jeu vidéo Fortnite. L’acquisition de Houseparty par Epic a eu lieu en 2019.