Zoom, Meet, Teams, Houseparty : les téléchargements d’apps de vidéoconférence explosent

Depuis le début de la pandémie, l’utilisation des applications de chat vidéo, que ce soit pour rester en contact avec les amis et les proches, ou pour télétravailleur, sont en forte hausse. Cette semaine, une publication d’App Annie, qui suit le nombre de téléchargements des apps sur Android et iOS, nous donne une idée plus précise des changements d’habitude des internautes pendant le confinement.

La catégorie d’application Business, qui inclut des outils indispensables pour le télétravail, est celle qui a connu la plus forte hausse entre le 14 mars et le 21 mars. Cette catégorie a enregistré 62 millions de téléchargements durant cette semaine, ce qui représente une hausse de 45 % par rapport à la semaine précédente et de 90 % par rapport à la même semaine e 2019. « Des niveaux record de consommateurs exigent une connectivité et une accessibilité professionnelles depuis leur mobile alors que la pandémie COVID-19 s’intensifie en Europe et aux États-Unis », explique App Annie.

Cette catégorie est notamment propulsée par les applications Zoom, Hangouts Meet de Google et Microsoft Teams. Entre le 15 et le 21 mars, Zoom Cloud Meetings a été téléchargé 14 fois plus que la moyenne de 2019 aux États-Unis, 20 fois plus au Royaume-Uni, 22 fois plus en France, 17 fois plus en Allemagne, 27 fois plus en Espagne, et 55 fois plus en Italie. Des hausses similaires ont été observées pour Hangouts Meet et pour Microsoft Teams (16 fois plus en France).

L’application House Party est devenue extrêmement populaire en Italie et en Espagne

En Italie et en Espagne, deux des pays les plus touchés par la pandémie, l’application Houseparty est également devenue extrêmement populaire durant ce mois de mars. Pour rappel, ce réseau social, qui cible surtout les adolescents et les jeunes adultes, est spécialisé dans les appels vidéo.

En Italie, le nombre de téléchargements de Houseparty entre le 15 et le 21 mars était 423 fois plus élevé que la moyenne du dernier trimestre de 2019. En Espagne, ce nombre était 2360 fois plus élevé.

Pendant ce temps, les applications de messagerie plus connues, comme Facebook Messenger ou WhatsApp, connaissent aussi une forte hausse de l’utilisation de leurs fonctions d’appels vidéo. Il en est de même pour la fonctionnalité Live de Facebook, que l’entreprise priorise par rapport à d’autres fonctionnalités de sa plateforme, durant la période de confinement.