How I Met Your Mother : et si la série s’offrait un come-back ?

Le 31 mars 2014, le dernier épisode de la saga How I Met Your Mother était diffusé aux Etats-Unis. La fin d’une saga initiée neuf ans plus tôt et notamment rythmée par l’apparition de nombreuses stars comme Britney Spears, mais aussi un casting plutôt soigné, notamment marqué par Neil Patrick Harris, dans le rôle génial de Barney Stinson (qui n’était pas prévu pour lui dans un premier temps !) Comme beaucoup de séries, How I Met Your Mother a offert une fin qui n’a pas vraiment convaincu tout le monde. De quoi donner envie d’une suite…

How I Met Your Mother, l’heure du retour ?

La série a fait l’objet de plusieurs tentatives de spin-off mais sans succès jusque-là. Pourtant, ce n’est pas forcément rédhibitoire comme le montre le succès de Friends, dont les acteurs ont fait le buzz avec une réunion (repoussée en raison de la pandémie de coronavirus).

Jason Segel, l’acteur qui incarnait Marshall, est actuellement en pleine opération promotion de sa nouvelle série, Dispatches from Elsewhere, diffusée par Amazon Prime Video. Mais, il s’est exprimé sur le sujet d’un éventuel retour.

Je serais prêt à faire un revival sans hésiter une seconde. J’adore toute la bande ! (…) Marshall Eriksen, c’est un personnage vraiment à part, parce que c’est un juge de la cour suprême, qui est aussi capable de courir après un hamburger…

S’il est aussi enthousiaste, c’est sans doute parce qu’il n’a tout simplement jamais vu… le final de la série. Une annonce qui peut sembler surprenante, mais qu’il explique par son refus de tourner la page. S’il ne voit pas les derniers instants de la série, elle n’est pas encore complètement finie et il peut donc rêver d’un retour…

Mauvaise nouvelle toutefois, les autres acteurs ne sont pas forcément sur la même ligne. Josh Radnor qui incarnait Ted a ainsi confié par le passé que le rôle ne lui manquait pas du tout…