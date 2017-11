HTC a présenté son U11+, Google doit s’en mordre les doigts…

Le HTC U11+ vient tout juste d’être dévoilé et le constructeur lance un pavé dans la mare des flagship avec une très belle alternative à un tarif raisonnable. Ce smartphone propose un superbe écran sans bordure, une jolie configuration et une grosse batterie. De quoi susciter l’intérêt de nombreux consommateurs dans les semaines à venir, d’autant plus lorsque l’on sait que ce U11+ aurait pu être le Pixel 2 XL… et bonne nouvelle, contrairement à l’américain, lui sera disponible en France !

Le HTC U11+ est un smartphone qui séduit au premier coup d’œil et en premier lieu, c’est son écran qui attire l’attention avec une dalle de 6 pouces avec des bords très fins et un ratio 18:9, en verre Gorilla Glass. La marque propose la technologie Super LCD 6 Quad HD+ (2880 x 1440 pixels).

HTC présente son superbe U11+

Pour la configuration interne, le U11+ offre un processeur Snapdragon 835, 4Go de RAM et 64Go de stockage extensibles jusqu’à 2TB ou 6Go de RAM et 128Go de mémoire, le tout sous Android O avec la dernière surcouche HTC Sense.

L’appareil photo frontal est de 8 Mpx avec un champ de vision de 85° (Ouverture ƒ/2,0), le principal est un 12 Mpx (HTC UltraPixel™ 3 avec pixels de 1,4 μm) et ouverture ƒ/1,7. Le terminal dispose d’une technologie HDR Boost pour optimiser la qualité des images. A ce sujet, HTC précise : « Vous pouvez faire confiance à notre technologie HDR Boost haut de gamme pour prendre des photos dynamiques sans ralentissement. Après avoir examiné la prise de vue, plusieurs images sont prises afin d’équilibrer l’éclairage et retirer le bruit indésirable quand cela est nécessaire ». On peut aussi évoquer la présence de la fonction hyperlapse, la vidéo au ralenti (1080 p à 120 fps) ou l’enregistrement vidéo 4k avec son haute résolution.

La marque indique sur son site : « Chaque HTC U11+ est équipé d’un compagnon IA (intelligence artificielle) qui vous est attitré. Le compagnon de HTC Sense apprendra progressivement à vous connaître, ainsi que vos habitudes quotidiennes, afin de vous faciliter la vie« . De quoi avoir un smartphone vraiment personnalisé !

On peut noter que le HTC U11+ dispose d’un scanner d’empreintes placé à l’arrière de l’appareil, du GPS, A-GPS, GLONASS, de la technologie NFC, du Bluetooth 5.0 et qu’il embarque les technologies Edge Sense, BoomSound, d’annulation de bruit, ainsi qu’une certification IP68 pour l’étanchéité. La batterie est une 3930mAh épaulée par la technologie de recharge rapide Quick Charge 3.0 de Qualcomm, de quoi conférer au smartphone une autonomie en appel de plus de 25 heures.

Pour conclure ce terminal ne dispose pas de port audio jack, le HTC U11+ est livré avec un casque HTC USonic USB-C. Il sortira en Europe aux alentours de 799 euros et sera en précommande à partir du 20 novembre.

HTC a présenté son U11+, Google doit s’en mordre les doigts…

Plus haut dans le titre, nous évoquions que Google doit s’en mordre les doigts et la raison de cette affirmation, c’est parce que ce U11+ aurait dû être un modèle de la gamme Pixel 2. A l’origine, c’est le constructeur HTC qui devait produire la série Pixel 2, mais Google n’a opté pour ce fournisseur que pour le Pixel 2 et a privilégié LG pour le Pixel 2 XL. Vous vous souvenez peut-être du smartphone au nom de code « Muskie » de HTC qui a été abandonné au profit du smartphone au nom de code « Tainem » de LG ? Eh bien le Muskie n’est rien de moins que le U11+ désormais !

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on trouve de nombreuses similitudes entre les Pixel 2 et ce U11+. Lorsque l’on voit les déboires de Google avec le Pixel 2 XL, souffrant de bugs, de failles techniques concernant l’écran ou le son ou encore comme nous venons de le voir, avec des modèles livrés sans Android… Google doit regretter de ne pas avoir fait pencher la balance sur HTC, car visiblement ce U11+ risque de connaître un joli succès avec une belle fiche technique et un prix abordable pour un flagship, lorsque l’on voit que la concurrence franchit désormais la barre des 1000 euros sans scrupule. Le U11+ mérite donc un vrai coup d’œil, on vous laisse d’ailleurs le lien officiel sur la page de HTC pour faire le tour de la question.

Présentation du HTC U11+ en vidéo