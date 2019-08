Huami présente son clone de l’Apple Watch à 115 €

Huami, à ne pas confondre avec Huawei, est l’un des partenaires clés de Xiaomi en termes de wearable. Ce dernier vient justement de présenter deux nouvelles montres connectées, et profite de l’occasion pour teaser un bracelet connecté encore en cours de développement qui devrait sortir dès 2020. Pour la première il s’agit d’une montre carrée qui ressemble fortement à une Apple Watch : l’Amazfit GTS. En ce qui concerne l’Amazfit Smart Sports Watch 3, cette montre au cadran rond est, comme son nom l’indique, plus destinée à un public sportif.

Amazfit GTS

Cette nouvelle smartwatch est dotée d’un écran AMOLED plutôt grand de 1,65″ en profitant d’une qualité de 341 ppi. Le tout dans un cadran plutôt fin de 9,4 mm pour une taille de 43,25 x 36,25 mm, et surtout très léger avec ses 24,8 g (sans le bracelet). Ce cadran tout en aluminium présente un très beau design, tout en se déclinant en 6 couleurs différentes.

Si cette montre n’est pas destinée à des activités sportives intenses, elle est tout de même résistante à une profondeur sous marine de 50m, ce qui signifie que l’on peut l’utiliser pour de la natation, voire de la plongée de débutant.

Sa batterie de 220 mAh lui offre une autonomie de 14 jours. Attention à ne pas utiliser le GPS en continu, sous peine de voir son autonomie réduite à seulement 25h. En plus du GPS, et du GLONASS, cette montre intègre également une connectivité NFC, ainsi que le Bluetooth 5.0. Comme l’Apple Watch 4, l’Amazfit GTS embarque un suiveur optique de fréquence cardiaque, un baromètre, ainsi qu’un capteur de lumière ambiante, et une boussole.

Dès à présent, l’Amazfit GTS est disponible en précommande en Chine pour CNY 900, sois 115 €.

Amazfit Smart Sports Watch 3

Comme son nom l’indique, l’Amazfit Smart Sports Watch 3 s’adresse particulièrement à un public sportif. Cette dernière est munie, contrairement à l’Amazfit GTS, d’un écran circulaire de 1,34″ protégé par un verre trempé. Cet écran propose une résolution de 320 x 320 px. Le cadran de ce modèle n’est pas en aluminium, mais en acier inoxydable de 48,6 mm de diamètre. Ce dernier est livré en plus d’une sangle en silicone adéquat pour une activité sportive, facilement remplaçable par un autre bracelet de votre choix.

La durée de vie est de 7 jours en utilisant la montre normalement, il possible d’ajouter 7 jours supplémentaires en utilisant le mode Ultra. Cependant, ce mode enlève quelques fonctionnalités de la montre, comme le suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24.

Cette montre sportive met aussi à disposition 1,9 Go de stockage, très utile pour stocker de la musique hors connexion dont on peut profiter grâce à sa paire d’écouteurs sans fils compatibles avec la montre.

L’Amazfit Smart Sports Watch 3 est également disponible en précommande pour CNY 1300, sois 165 €.

Amazfit X

Comme évoqué plus haut, l’Amazfit X est un bracelet connecté encore au stade de prototype. Son écran courbé AMOLED de 2,07″ est bien plus grand que les concurrents déjà présents sur le marché comme le Xiaomi Mi Band 4 ou le Samsung Galaxy Fit. Pour le moment, aucun prix n’est précisé, de nouvelles informations devraient nous parvenir très rapidement.