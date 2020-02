Huawei affirme qu’AppGallery est le troisième plus grand magasin d’applications au monde

Cela fait des mois que les USA ont privé Huawei de la licence Android, ce qui empêche le constructeur chinois de proposer le Google Play Store sur ses smartphones. Si la société américaine espère trouver une solution, la firme de l’empire du Milieu cherche des solutions de son côté. Elle a effectivement planché sur une version alternative à l’OS de Google avec Harmony, mais ce n’est pas tout.

AppGallery, une future alternative au Google Play Store et à l’App Store ?

Actuellement, Huawei cherche à mettre en avant son propre magasin d’applications. Pour le mettre en avant, la société a affirmé qu’AppGallery est le troisième plus grand magasin d’apps avec un total de plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels actif dans plus de 170 pays, pour un total de plus de 600 millions d’utilisateurs.

Cette information intervient alors que le constructeur vient de lever le voile sur le Mate Xs, digne successeur du Mate X. Surtout, il présentera bientôt les Huawei P40 et P40 Pro, deux smartphones très attendus par les adeptes de la marque.

La présentation de ces derniers aura lieu le 26 mars à Paris. Les téléphones pourraient d’ailleurs embarquer plusieurs dizaines d’applications Android afin de permettre aux utilisateurs de profiter facilement des services de la société américaine. Huawei devrait profiter de l’occasion pour évoquer plus en détail les applications présentes sur AppGallery.

Avec une telle revendication, Huawei cherche certainement à montrer qu’il continuera à se développer sur le marché malgré les sanctions imposées par les USA et les conséquences qui en découlent. Il montre également qu’il constitue une véritable alternative au Google Play Store et à l’App Store, les deux poids lourds du marché.

Il ne serait pas étonnant que la marque chinoise cherche également à attirer les développeurs vers son magasin d’application, ce qui aurait pour effet d’entraîner un cercle vertueux faisant grandir le service.

De son côté, Google revendiquait plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs depuis 2015 sur le Google Play Store.