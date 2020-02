Pourquoi Huawei pourrait préinstaller 70 applications Android sur ses smartphones

Présentés à la fin du mois de mars 2020, les Huawei P40 et P40 Pro pourraient embarquer un total de 70 applications Android préinstallées. En effet, la firme songerait à prendre de nouvelles mesures visant à lutter contre les mesures du gouvernement américain.

Toutefois, cette information vient du média MobilTelefon, qui cite lui-même une source dont la fiabilité n’est pas confirmée, ce qui veut dire qu’elle est plutôt à considérer comme une rumeur pour l’instant.

Compenser l’absence du Google Play Store sur les smartphones Huawei

Il y a plusieurs mois, Huawei a levé le voile sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, deux smartphones avec plein de qualités… Mais aucun service de Google. Aucune des applications de la firme n’était au programme, au même titre que le Play Store de la société américaine. Le succès des smartphones a donc été très mitigé, particulièrement en Europe.

Préinstaller 70 applications Android sur ses smartphones pourrait donc être un moyen pour Huawei de permettre aux utilisateurs de profiter facilement des services qu’ils apprécient. Surtout, cela leur éviterait de devoir passer par des APK afin d’arriver à leurs fins. Mais dans tous les cas, il est possible que certaines des apps ne soient pas utilisables, car elles dépendent de Google Play. Leur service pourrait donc être très restreint par cette méthode, voire impossible.

Selon MobilTelefon, les applications Android concernées pourraient varier en fonction des régions géographiques, si bien que Huawei n’en aurait cité aucune précisément. Pour ce faire, il se fierait au classement des applications les plus téléchargées sur le Google Play Store. Toutefois, il est aussi possible que le constructeur ne puisse pas préinstaller certaines applications à cause des sanctions du gouvernement américain.

Rappelons que Huawei travaille actuellement sur des applications alternatives à celles de Google, ce qui a mené la firme chinoise à signer un contrat avec TomTom afin de remplacer Google Maps.

La firme n’a pas confirmé ou infirmé l’information de MobilTelefon pour l’instant, nous mettrons à jour cet article si c’est le cas.