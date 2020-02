Huawei confirme qu’il présentera le Mate Xs à Barcelone

Huawei a partagé une image promotionnelle du Mate Xs, son deuxième smartphone pliable. Comme l’indique celle-ci, la présentation aura lieu à l’occasion du MWC, le 23 février 2020 à 14 heures. Depuis les choses ont changé et le MWC a été annulé. Le constructeur chinois n’a pas précisé le nom du téléphone qu’il allait présenter, mais il est certain qu’il s’agit de ce modèle (pliable). L’image des deux écrans posés comme un livre ouvert ne laisse effectivement aucun doute sur le fait qu’il s’agisse d’un smartphone à écran pliable.

Le Huawei Mate Xs a fait parler de lui peu de temps après la sortie du Mate X l’an dernier, mais les caractéristiques techniques du nouveau téléphone pliable ne sont pas encore connues. Pour l’instant, on sait toutefois que le successeur se dotera du nouveau processeur Kirin 990, là où le Mate X embarque le Kirin 980. La charnière du téléphone aurait également été retravaillée par la marque chinoise.

Si Huawei et Samsung ont déjà fait la course pour déterminer lequel des deux sortirait son smartphone pliable avant l’autre (Samsung avec son Galaxy Fold, donc), les deux successeurs des premiers modèles ont également droit à une présentation très rapprochée. À l’occasion du Galaxy Unpacked, la marque coréenne a levé le voile sur le Galaxy Z Flip, un second téléphone pliable qui se plie à l’horizontale.

L’image dévoilée par Huawei laisse à supposer que le téléphone ne sera pas le seul nouveau produit au programme, car on peut aussi apercevoir des pictogrammes représentant des écouteurs, une montre ou un ordinateur.

Huawei pourra-t-il vraiment présenter ses nouveautés à Barcelone ?

Si Huawei ambitionnait de dévoiler son smartphone pliable et d’autres produits à l’occasion du MWC, le doute plane sur la tenue de la conférence à la suite de l’annulation du salon. À cause des risques liés au coronavirus, plusieurs entreprises de taille avait décidé faire l’impasse sur l’événement, à l’exemple d’Amazon, Sony, Intel ou encore Facebook. Les organisateurs (GSMA) ont acté l’annulation de l’édition 2020 hier.

La conférence Huawei aura-t-elle finalement lieu ? Rien n’est moins sûr !