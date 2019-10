Smartphones pliables : Huawei officialise le Mate Xs alors que le Mate X n’est toujours pas disponible

En début d’année, comme Samsung, Huawei avait levé le voile sur son premier smartphone pliable, le Mate X, à l’occasion d’une conférence au Mobile World Congress de Barcelone.

Cependant, jusqu’à présent, ce smartphone n’est toujours pas disponible, puisque le lancement a été repoussé plusieurs fois.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, le Huawei Mate X devrait enfin être disponible, seulement en Chine, à partir du 15 novembre. L’appareil devrait coûter l’équivalent de 2 400 dollars.

Mais le constructeur n’a pas attendu cette disponibilité du Mate X pour officialiser le successeur de celui-ci : le Mate Xs. Comme le rapporte notre confrère Android Authority, qui aurait confirmé l’information avec le constructeur, Huawei a présenté le Mate Xs cette semaine durant un événement consacré au Mate X.

Le Mate Xs sera disponible en mars 2020. Et la principale différence entre le Mate Xs et le Mate X sera le processeur. Alors que le Mate Xs sera équipé d’un processeur Kirin 990 (le processeur du Mate 30), le Mate X est équipé d’un processeur Kirin 980 (le processeur du Mate 20 et du P30).

Pour le moment, on ne sait pas quand les smartphones pliables de Huawei seront disponibles en Europe.

Samsung prépare également un successeur pour le Galaxy Fold

De son côté, Samsung semble également songer à lancer un nouveau smartphone pliable en 2020. De nombreuses rumeurs concernant le Galaxy Fold 2 circulent déjà sur la toile.

Et récemment, en présentant son nouveau processeur Exynos 990, le géant coréen a sous-entendu qu’il utilisera ce processeur sur un nouveau smartphone pliable.

Dans son communiqué de presse, Samsung indique que le processeur Exynos 990 « intègre également un pilote d’affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui donne vie aux jeux en réduisant les déchirures d’écran et en permettant des animations plus fluides, même sur des appareils dotés de plusieurs écrans, tels que les téléphones pliables. »