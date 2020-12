Huawei franchit une nouvelle étape dans sa transition d’Android vers Harmony OS

Lorsque Washington a commencé à sanctionner Huawei, une rumeur a commencé à circuler indiquant que le constructeur pourrait se passer d’Android en développant son propre système d’exploitation. Finalement, Huawei a présenté ce nouvel OS, appelé Harmony OS, en aout 2019.

Cependant, dans un premier temps, Huawei a indiqué que Harmony OS était destiné à d’autres types d’appareils, mais pas aux smartphones. Bien qu’il n’ait pas accès aux services de Google à cause des sanctions américaines, Huawei a continué à proposer des smartphones Android utilisant la version open source du système d’exploitation.

Et pour compenser l’absence des Google Mobile Services, Huawei a renforcé ses propres applications, en développant Huawei Mobile Services. D’ailleurs, cette année, Huawei a lancé un équivalent de Google Maps, basé sur les technologies de TomTom.

Vers une transition vers Harmony OS pour les smartphones Huawei ?

Cette année, Huawei semble avoir changé de stratégie concernant son système d’exploitation Harmony OS. En effet, désormais, le constructeur souhaite proposer ce système d’exploitation sur les smartphones.

Et il y a quelques jours, Huawei a franchi une nouvelle étape dans le cadre de cette nouvelle stratégie. En effet, comme le rapporte le site XDA, l’entreprise vient de lancer une beta destinée aux développeurs qui permettra à ceux-ci de commencer à tester le nouvel OS. Mais pour le moment, il semblerait que ce programme est destiné aux développeurs chinois, puisque tous les documents n’ont pas encore été traduits.

Les tests beta sur mobile ont commencé

Actuellement, il serait possible pour les développeurs de tester Harmony OS sur un émulateur, mais aussi sur une liste de smartphones Huawei : le Huawei P40, le Huawei P40 Pro, le Huawei Mate 30, le Huawei Mate 30 5G, le Huawei Mate 30 Pro, le Huawei Mate 30 Pro 5G, le Huawei MatePad Pro, le Huawei MatePad Pro 5G, et le Huawei MatePad Pro Wi-Fi. Sinon, Huawei proposerait actuellement plus de 15 000 APIs aux développeurs.

Sur les appareils compatibles, les développeurs auraient la possibilité de migrer vers cette beta de Harmony OS via une mise à jour OTA. Et à tout moment, ils ont la possibilité de revenir sur Android.

Un OS proche d’Android ?

Sinon, d’après XDA, l’interface graphique de Harmony OS sur les smartphones serait très proche de celle d’EMUI 11, basé sur Android. Et en ce qui concerne le développement, les applications pour Harmony OS sont codées en utilisant le langage Java, et les mises en pages sont définies en utilisant des fichiers XLM.

Cela est important, car c’est aussi comme ça qu’on crée les applications Android. Et en utilisant des technologies auxquelles les développeurs d’apps Android sont familiers, Huawei espère probablement que cela pourrait inciter ces développeurs à suivre sa transition d’Android vers Harmony OS.

Mais il y a fort à parier que Huawei va opérer une transition progressive, afin d’éviter de commettre les erreurs qui ont été commises par d’autres entreprises qui avaient des concurrents d’iOS et d’Android. On pourrait citer des systèmes d’exploitation comme Windows Mobile, BlackBerry OS, Tizen, ou encore Firefox OS.