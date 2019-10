Huawei Mate 20 Pro vs Mate 30 Pro : quel smartphone choisir ?

Quelles différences entre le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro ?

D’un côté comme de l’autre ces deux smartphones représentent la haut de gamme chez le fabricant chinois. L’année dernière Huawei présentait son Mate 20 Pro à la même période, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce produit a fait l’unanimité dès son lancement. En présentant son Mate 20 Pro, Huawei a confirmé son influence dans le monde en crapillant peu à peu les parts de marché des constructeurs historiques, que ce soit Samsung ou Apple. Avec la sortie de son nouveau modèle, le Mate 30 Pro, Huawei frappe encore plus fort, et s’impose désormais comme l’un des leaders de l’industrie en passant devant Apple en termes de ventes.

Il est venu le temps d’observer les évolutions entre ces deux modèles phares pour Huawei.

Comparatif : taille, design, écran

Comme le duel entre l'iPhone 11 et l'iPhone Pro la comparaison entre le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro sera essentiellement basée sur les caractéristiques techniques, plutôt que sur l'OS, sachant que les deux sont basé sous Android.

Le grand écran du Mate 20 Pro a conquis ses utilisateurs, surtout que sa taille a été réduite par rapport au Mate 20. En effet, le Mate 20 est plus grand que le Mate 20 Pro : 77,2 mm x 158,2 mm x 8,6 mm versus 72,3 mm x 157,8 mm x 8 mm. En ce qui concerne le Mate 30 Pro il est plus grand que le Mate 20 Pro : 158,1 mm x 73,1 mm x 8,8 mm, mais un peu plus large, et surtout plus épais.

Autre élément très important qui distingue l’écran du Mate 20 de celui du Mate 30 Pro : l’encoche. En effet, si Huawei avait déjà fait fort avec une encoche plutôt discrète sur le Mate 20 Pro, il propose aujourd’hui une encoche encore plus fine sur le Mate 30 Pro, et surtout bien plus complète.

Si Huawei avait élargie son encoche pour le Mate 20 Pro par rapport au Mate 20, c’était principalement pour ajouter la reconnaissance faciale. Cependant, le Mate 30 Pro propose évidemment cette fonctionnalité mais l’encoche a tout de même était rétrécie.

A noter que le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro conservent tous les deux encore le lecteur d’empreintes digitales – bien qu’ils soient situés à deux endroits différents de chacun des smartphones. En termes d’écran, le Mate 30 Pro intègre également, comme le Mate 20 Pro, un écran AMOLED. Ce dernier fait 6,39 pouces pour le Mate 20 Pro, quant au Mate 30 Pro l’écran mesure 6,62 pouces en Full HD. Si les 2 écrans sont de très bonne qualité, l’écran AMOLED du Mate 30 Pro est bien plus lumineux.

Le Mate 30 Pro se différencie surtout avec son écran incurvé à 88%, et la possibilité d’utiliser le M-Pen, un peu comme avec le Galaxy Note 10.

Dernier fait important quant au boitier des deux smartphones : alors que le Mate 20 Pro avait supprimé le port Jack pour faire place à un connecteur USB-C, il en est de même avec le tout nouveau Mate 30 Pro. Continuons ce comparatif Mate 20 Pro et Mate 30 Pro avec les coloris.

Coloris des téléphones

Le Mate 20 Pro est disponible en 4 coloris, sur le marché français. On retrouve donc le vert émeraude, le bleu nuit, le twilight et le noir. Cela reste conforme aux coloris que l'on a toujours vu chez Huawei. La plupart de ces couleurs sont disponibles chez tous les revendeurs. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le meilleur prix pour les Huawei Mate 20 Pro et Mate 30 Pro dans notre avis plus bas sur cette page.

Poids du Mate 20 Pro et Mate 30 Pro

Si le Mate 30 Pro est un peu plus grand que le Mate 20 Pro, il en demeure bien plus lourd. Le Mate 20 Pro pèse 189 grammes, alors que le Mate 30 Pro en fait 198 grammes.

Un lecteur d’empreinte et la reconnaissance faciale toujours présents

Si Huawei a intégré le système de reconnaissance faciale sur son Mate 20 Pro, il n’a pas pour autant supprimé le système d’identification avec une empreinte digitale. Sur le Mate 30 Pro, la reconnaissance faciale est toujours présente, quant au capteur d’empreinte il est également présent sous l’écran. Huawei s’est d’ailleurs félicité d’avoir une technologie 30% plus rapide pour la lecture d’empreinte digitale que pour son précédent modèle.

Un appareil photo révolutionnaire

Si le Mate 20 et le Mate 20 Pro avaient mis la barre très haute en ce qui concerne la qualité photo, le Mate 30 Pro dépasse toutes les limites. Alors qu’il s’agissait d’une nouveauté chez l’iPhone 11 Pro, Huawei propose ses 3 capteurs arrière depuis déjà quelques années. En ce qui concerne la configuration proposée par le Hauwei Mate 30, la voici : appareil ultra grand-angle 16 mégapixels 17mm f/2,2, appareil grand angle 40 mégapixels 27 mm f/1,8, téléobjectif 8 mégapixels 80 mm f/2,4, autofocus laser.

Voici celle du Mate 30 Pro qui met la barre encore plus haute : appareil « cine » ultra grand-angle 40 mégapixels 18mm f/1,8, appareil grand angle 40 mégapixels 27 mm f/1,6 avec stabilisation optique, téléobjectif 8 mégapixels 80 mm f/2,4 avec stabilisation optique, capteur TOF.

Prix : Galaxy S10, S10+ ou Mate 20 Pro ?

Dernière étape de notre comparatif entre le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro, le prix et le stockage disponibles. La première question à vous poser est : est-ce que je veux comparer le S10 ou le S10+ avec le Mate 20 Pro ? Au niveau des caractéristiques, les deux smartphones sont identiques, vous pouvez donc avoir un smartphone aussi puissant que le Mate 20 Pro, avec un écran plus petit.

Nous avons vu plus haut les différentes couleurs disponibles pour chacun des smartphones : ces dernières n’ont aucune incidence sur le prix. En revanche, la quantité de stockage a un réel impact. En l’occurrence, du côté de chez Huawei, le Mate 20 Pro est disponible en 128 Go avec 6 Go de RAM ou 256Go avec 8 Go de RAM, à partir de 999€ (prix public) . Pour ce qui est du Samsung Galaxy S10, les tarifs vont de 909€ pour la version 128 Go à 1159€ pour la version 512 Go. Le S10+ est quant à lui vendu à partir de 1009€.

La vraie différence au niveau des prix des deux smartphones est que le Mate 20 Pro est sorti plusieurs mois avant le modèle Samsung, son prix a déjà fortement baissé, et le modèle 8 Go se trouve moins cher que le S10 actuellement. Ci-dessous, découvrez les meilleurs prix des trois modèles.

