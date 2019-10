Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro commercialisés en France bientôt ?

Huawei a officiellement dévoilé les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro au mois de septembre. Mais lors de son annonce, le constructeur n’a pas annoncé la date de sortie et les pays dans lesquels les nouveaux téléphones seraient disponibles. Ils ont été distribués en Chine peu après la keynote, mais la marque a continué à rester discrète sur une potentielle commercialisation en Europe.

Vers une sortie des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro le 15 novembre ?

Il se pourrait finalement que les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro soient disponibles en Europe. Dans un récent article, TechGarage assure que les smartphones chinois pourraient débarquer sur le continent dès mi-novembre, dans une quinzaine de jours. Le lancement pourrait d’ailleurs avoir lieu le 15 novembre, mais la date est encore à confirmer, précise le média américain. Les pays concernés seraient la France, mais aussi l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la Suisse.

Rappelons que les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro fonctionnent bien avec l’OS Android, mais ils n’embarquent pas le Play Store et aucune application de Google. C’est aussi ce point qui a certainement poussé la firme à se questionner sur la sortie des téléphones sur le continent, où les services de la marque américaine sont très utilisés.

Si Google n’est pas inclus dans les deux smartphones de Huawei, c’est parce que les États-Unis ont ordonné à Google de mettre fin à la licence Android du constructeur. Depuis, la firme a également été placée sur la liste noire dans le pays. Celle-ci a aussi levé le voile sur son propre OS il y a deux mois, avant d’indiquer qu’il faudrait des années avant que Harmony puisse concurrencer l’OS Android.

Pour ce qui est des prix, le Huawei Mate 30 coûterait 799 euros pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le Huawei Mate 30 Pro serait disponible à partir de 1 099 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Quant à la version 5G, elle serait commercialisée à 100 euros de plus, soit 1 199 euros au total.