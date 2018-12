Huawei Nova 4 : après l’encoche, place aux smartphones à écran poinçonné

Le Huawei Nova 4 est officiel !

En 2018, le marché de smartphones aura clairement été bercé par la valse des encoches. En effet, ce fameux « notch« , démocratisé par Apple avec son iPhone X en fin d’année 2017, a visiblement inspiré de nombreux constructeurs. En 2019, la tendance sera (évidemment) renouvelée, puisque l’encoche va laisser sa place à une nouvelle mode : l’écran percé.

En effet, en attendant Honor et son View 20 à Paris le 22 janvier prochain et après le Galaxy A8s, c’est la maison-mère, Huawei qui a dégainé son nouveau smartphone Nova 4. Un smartphone qui adopte donc une nouvelle tendance à l’avant, avec un capteur frontal (25 mégapixels) directement incrusté dans l’écran LCD de 6,4″, et positionné sur le côté. Cela permet de profiter d’un affichage très large, sans la moindre encoche, et avec simplement un léger menton au bas de l’écran.

A l’arrière du Huawei Nova 4, on retrouve une triplette de capteurs photo, sans oublier l’indispensable capteur d’empreintes digitales. Côté photo, on profitera ici d’un capteur de 48 mégapixels, couplé à second capteur de 16 mégapixels, avec en renfort un troisième module de 2 mégapixels. Voilà qui devrait permettre de réaliser quelques jolis clichés.

Le Huawei Nova 4 est animé par le processeur maison Kirin 970, couplé à 8 Go de RAM, sans oublier 128 Go de mémoire interne. Le tout tourne sous EMUI 9.0.1, basé sous Android 9.0, et le smartphone se rechargera directement via sa connectique USB Type-C.

En Chine, ce nouveau smartphone Huawei Nova 4 sera disponible dans les prochains jours, au tarif de 440 euros environ. A noter qu’il existe également une version dotée d’un capteur de 20 mégapixels, et affichée à environ 400 euros. Reste à savoir maintenant si ce dernier parviendra à trouver son chemin jusque chez nous.