Honor View 20 : écran borderless et capteur de 48 mégapixels !

Le Honor View 20 se présente avant l’heure

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Honor lançait en boutiques son smartphone Honor View 10. Un smartphone avec un écran de 6″ au format 18:9, un processeur Kirin 970 nourri à l’intelligence artificielle 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, sans oublier une section photo composée d’un module monochrome de 20 mégapixels, secondé par un module RGB de 16 mégapixels.

Le 22 janvier prochain, le Honor View 20 sera présenté à Paris, mais ce dernier sera officialisé dès la fin du mois de décembre en Chine. Le groupe a d’ores et déjà décidé de teaser ce nouveau smartphone à venir, en distillant quelques informations, et notamment la présence d’un capteur photo frontal intégré directement à l’écran. En effet, plutôt que de proposer une encoche en son sommet, l’écran du Honor View 20 disposera d’un petit capteur de 4,5 mm situé dans le coin supérieur gauche (comme sur le Huawei Nova 4).

Un écran borderless évidemment, sans encoche donc, ni même le moindre bouton en façade. A l’heure actuelle, Honor n’a pas souhaité dévoiler davantage de détails concernant l’écran de son futur View 20, mais on connait toutefois son processeur, ainsi que quelques détails concernant sa section photo. Ainsi, le Honor View 20 sera animé par le nouveau processeur Kirin 980, soit le même qui alimente les Huawei Mate 20. Honor annonce également la présence d’un mode Link Turbo, permettant de combiner les réseaux WiFi et 4G pour un débit surpuissant.

Côté photo, le Honor View 20 disposera d’un large capteur CMOS Sony IMX586… de 48 mégapixels ! Evidement, le constructeur promet des clichés d’une qualité renversante, avec en prime un processus « Light Fusion » pour booster les photos capturés en conditions de faible luminosité. Il faudra toutefois patienter encore un peu plus d’un mois avant de pouvoir juger de la qualité de ce nouvel Honor View 20 particulièrement ambitieux, et qui sera bien disponible en France, contrairement au Honor Magic 2.