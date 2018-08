Huawei P Smart +, un smartphone orienté selfie et gaming à 299 euros

A 299 euros, vous avez un smartphone doté de 4 caméras qui vous permettra de profiter des derniers jeux mobiles sous Android.

Si vous avez été charmé par les caractéristiques (et par le design) des Huawei P 20, P 20 Lite et P 20 Pro, alors vous serez peut-être aussi intéressé par le P Smart +. Il s’agit du nouveau smartphone de gamme intermédiaire du constructeur chinois, qui sera disponible sur Amazon à partir du 23 août.

Selfie et mobile gaming

Côté design, on a quelque chose qui ressemble à peu près à un P 20, avec la fameuse encoche sur la façade et un écran FullView de 6,3 pouces FHD+ (2340×1080) 19,5:9.

D’après le constructeur, ce mobile a été conçu pour les gamers ainsi que pour les amateurs de selfie. Ainsi, le P Smart + est équipé d’un processeur Kirin 710 (un processeur dédié au milieu de gamme) ainsi que 4 Go de mémoire RAM. « Avec la mise à jour GPU Turbo, une technologie de traitement graphique qui repense totalement la capacité des smartphones à traiter des applications gourmandes en puissance de traitement graphique, le HUAWEI P smart+ est parfaitement pensé pour jouer à PUBG MOBILE et Mobile Legends : Bang Bang, deux jeux déjà préinstallés sur ce smartphone. D’autres jeux seront bientôt disponibles », nous explique le constructeur.

Côté appareil photo, on a également des caractéristiques intéressantes. En façade, le P Smart + a un capteur principal de 24 MP avec un objectif grand angle f/2.0 couplé à un second capteur de 2 MP qui analyse la profondeur de champ. Sur le dos, on a un capteur de 16 MP qui est couple à un second capteur de 2 MP, permettant de réaliser les fameux effets « bokeh ».

Si le Huawei P Smart + ne défie pas forcément les mobiles haut de gamme, il pourrait devenir populaire grâce à son rapport qualité-prix. En effet, à partir de ce mois d’août, le mobile sera commercialisé à 299 euros, avec une fiche technique qui pourrait ravir les amateurs de photos sur mobile ainsi que les mobile gamers.