Huawei P30 Pro : pourquoi cette offre Bouygues Telecom va vous plaire

Entre les soldes, les ventes flash et les ODR, Bouygues Telecom se montre très généreux cette semaine. Parmi toutes les offres, celle qui concerne le Huawei P30 Pro sort du lot.

Pendant quelques jours, vous pouvez obtenir cet excellent smartphone pour seulement 99€ chez l’opérateur. Pour cela, il faudra souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone et échelonner le paiement. Pour vous aider à comprendre l’offre, nous avons réalisé un tutoriel étape par étape plus bas. Si vous voulez dès à présent découvrir son offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Le meilleur compromis premium

En 2019, Huawei officialisait sa nouvelle gamme de P30. Le P30 Pro est le plus premium de cette génération – et c’est aussi le dernier appareil du fabricant a être équipé des services de Google. Face à la concurrence, il reste pleinement compétitif, notamment du fait que son prix nu ait légèrement baissé (629€). Aujourd’hui, c’est probablement le meilleur rapport qualité prix sur le segment haut de gamme.

Dans le test que nous avons mené sur le Huawei P30 Pro, plusieurs éléments nous ont séduit. Tout d’abord, la dalle OLED de 6,47″ légèrement incurvée sur les côtés fait forte impression. Ensuite, ce smartphone est parmi les plus puissants et fluides du marché, grâce à un processeur développé par le fabricant directement (Kirin 980). Si vous aimez jouez sur votre mobile, si vous regardez de nombreux films, vous n’aurez aucune latence.

On peut évidemment aussi évoquer la partie photo. Le Huawei P30 Pro a été l’un des premiers à venir avec un quadruple capteur sur le dos (40 MP x 20 MP x 8 MP + un capteur de profondeur). Aujourd’hui encore, il reste parmi les plus performants du marché, en particulier grâce à son excellent mode nuit. Enfin, on doit aussi reconnaitre qu’il est endurant (quasiment 2 jours d’autonomie avec une batterie de 4 200 mAh), ce qui fait défaut à beaucoup d’appareils premium.

S’il vous reste quelques questions, vous pouvez découvrir toutes les caractéristiques du Huawei P30 Pro dans notre vidéo YouTube ci-dessous.

Comment obtenir un Huawei P30 Pro à 29,90€ + 8€ par mois ?

Si le prix a baissé au fil du temps, il reste encore assez onéreux. Cela dit, Bouygues Telecom offre une belle alternative si vous voulez le payer moins cher. En alliant une offre de remboursement, un Forfait Sensation Avantages Smartphone sur 24 mois et un étalement du paiement, il peut vous revenir à 99,90€, soit environ un sixième du prix officiel.

Méthode pour obtenir le P30 Pro :

Commander le Huawei P30 Pro à 149,90€ sur Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go 24 mois Payer 8€ par mois pendant 24 mois (échelonnement de paiement) Obtenir un remboursement de 50€ (ODR) Bonus de reprise jusqu’à 70€

Bonus : si vous rendez votre ancien smartphone à Bouygues Telecom au même moment, l’opérateur vous rajoute jusqu’à 70€ de bonus en plus de la prime de base pour la reprise du mobile. Vous pouvez donc obtenir un prix encore plus avantageux.

Pour découvrir l’offre de Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Que contient ce Forfait Sensation Avantages Smartphone ?

Si vous souscrivez à une formule qui combine un smartphone et un forfait, il faudra vous tourner vers les formules « Forfait Sensation Avantages Smartphone » chez Bouygues Telecom. Ce dernier permet d’obtenir le tarif avantageux pour l’appareil, en contrepartie d’un engagement dans la durée. Si cela vous convient, vous pouvez ainsi réduire votre facture immédiate, tout en profitant d’un excellent smartphone.

En l’occurrence, le Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go vous offre les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 90 Go de data pour 26,99€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, il faudra ensuite compter sur 41,99€ par mois pour cette même offre. Sachez que ces tarifs sont valables sous condition que vous conserviez votre numéro et que vous soyez client box. Si vous n’avez pas de Bbox, il faudra rajouter 7€ par mois.

Si vous voulez en savoir plus, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom