Non, le Huawei P40 n’aura pas de batterie au graphène

Huawei France s’est peut-être emballé trop vite. Le 23 décembre dernier, le service de communication de la marque au sein de l’hexagone n’a pas fait le meilleur choix sur Twitter, en partageant une rumeur non confirmée par Huawei. Cette dernière avançait l’idée que le prochain P40 serait équipé d’une batterie en graphène.

À la source de cette information non officielle, un certain Yash Raj Chaudhary. Réputé pour publier des leaks au sujet des nouveaux smartphones, l’homme se serait trompé pour cette fois. Huawei France a supprimé son tweet, et la marque a pris soin de faire une déclaration.

Une batterie classique pour le Huawei P40

Cette batterie au graphène aurait pourtant pu être une belle avancée pour Huawei. Il aurait été le premier constructeur à proposer une batterie au graphène, une technologie permettant d’emporter une charge plus importante dans un espace plus petit.

« Il s’agit d’une rumeur, aucunement d’une information officielle », a déclaré Huawei, prenant soin de mettre de côté ce soupçon au sujet des caractéristiques du prochain P40. Désormais, nous ne devrions plus entendre parler d’une nouvelle technologie de batterie pour le prochain smartphone, qui emportera un module lithium-ion classique.

Dorénavant, le P40 s’entoure de rumeurs davantage tournées sur son écran. Au même titre que le Mate 30 en octobre, Huawei devrait mettre le paquet sur la dalle tactile de son prochain flagship.

Il est prédit que la résolution de l’écran serait de 2K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mieux encore, le travail pour que l’écran soit le plus présent sur la face avant semble avoir payé ses fruits. L’écran OLED du prochain P40 pourrait atteindre 98 %, un ratio exceptionnellement élevé.

Terminons sur une mauvaise nouvelle. A l’instar des P30 et P30 Pro, le P40 ne devrait pas emporter le Play Store et les applications de Google. Le smartphone tournera encore sous Android 10 avec la surcouche EMUI 10, mais sera bel et bien privé des GMS (Google Mobile Service). Rendez-vous en mars prochain à Paris pour découvrir le nouveau smartphone.