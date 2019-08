Huawei pourrait s’inspirer du concept Moto Mods

En 2016, Motorola présentait son concept Moto Mod. Ce dernier offre la possibilité d’agrémenter un smartphone grâce à divers boîtiers adaptables avec la gamme Moto Z. Ces boîtiers clipsables offrent plusieurs fonctionnalités comme l’ajout d’une caméra autonome, un mini projecteur, une manette de jeux, ou encore une enceinte JBL et bien plus encore. Actuellement, il semblerait que le constructeur chinois Huawei, ainsi que ses smartphones entrée de gamme Honor, travaille sur un concept similaire. Contrairement à Moto Mod, les périphériques imaginés par Huawei devraient se connecter via Bluetooth plutôt que d’utiliser des broches magnétiques comme Motorola.

D’après les premières informations, ces accessoires devraient concerner le gaming, la plongée sous-marine, la santé, ou encore le son avec une sorte d’enceinte. Les coques de plongée sont déjà disponibles pour le Mate 20 Pro, ainsi que le P30 Pro. Les autres étuis ne sont pas encore dévoilés, cependant leurs noms font penser à ceux déjà déployés par Motorola en 2016.

Qui pourra profiter de ces périphériques ?

Le fichier Bluetooth SIG qui répertorie toutes ces informations semble indiquer que le constructeur chinois souhaite mettre l’accent sur la santé en proposant plusieurs fonctions comme l’intégration d’une balance, la possibilité de surveiller sa tension, un thermomètre, mais également une fonctionnalité capable de mesurer la fréquence cardiaque.

Il est aussi important de noter que plusieurs prénoms figures dans ce fichier : « Audrey, Kelly, Elsa, Danube, Volga, Maxwell, Sulawesi et Wagner ». Ces derniers pourraient être utilisés pour désigner chacun des accessoires, voire des noms de code concernant d’autres appareils. Par exemple, nous savons que les P30 sont nommés Elle, Vogue, et Marie-Claire. Curieusement, ces trois prénoms ne figurent pas dans cette liste. On pourrait croire que ces coques concerneraient uniquement les prochains téléphones Huawei, cependant il serait décevant que la firme de Shenzhen ne propose pas ces périphériques à ses smartphones actuels.

Si Huawei décide d’opter pour ce type de coques amovibles, le design de ses smartphones pourrait rapidement devenir fade en ne comptant que sur la présence de l’un de ces périphériques. Une solution qui pourrait effrayer les clients Huawei, qui n’ont pas forcément envie de se promener avec une enceinte dans la poche. Pour le moment, le design de ces coques n’a pas été dévoilé, nous sommes impatients de les découvrir, si toutefois elles voient le jour.