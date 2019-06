Huawei prépare sa riposte et expédie 1M de smartphones sous ‘HongMeng OS’

Alors qu’aucune entente avec les États-Unis ne se profile à l’horizon, le géant Huawei aurait depuis largement avancé sur son système d’exploitation maison. Depuis le 20 mai dernier, l’administration Trump prive le constructeur chinois d’accéder technologies américaines – dont la licence Android de Google – ce qui l’oblige à revoir ses plans.

D’après le média China Daily, qui cite une note qui aurait été publiée par la banque d’investissement Rosenblatt Securities, Huawei aurait déjà sérieusement commencé à tester son système d’exploitation ‘HongMeng OS’. La note indiquerait même que Huawei aurait récemment expédié un million de smartphones qui n’utilisent pas Android mais son propre système d’exploitation. Il n’est toutefois pas précisé si cette quantité de téléphones est destinée au grand public, ou s’ils ne sont destinés qu’à des tests.

Dans tous les cas, si la société a installé le système d’exploitation sur un nombre de téléphones aussi important, cela suggère que la firme chinoise a bel et bien l’intention d’accélérer le développement de cet OS – qui doit lui permettre de continuer à proposer des smartphones sans utiliser les licences délivrées par Google. Huawei pourrait utiliser sa boutique AppGallery ou bien celle d’Aptoide pour remplacer les fonctionnalités du Play Store de Google, et la société deviendrait ainsi indépendante du géant de Mountain View pour ses téléphones, dont le dernier Huawei P30.

HongMeng OS, Ark OS ou Oak OS ?

Jusqu’à présent, Huawei n’a pas donné beaucoup de détails concernant le système d’exploitation qu’il pourrait utiliser pour remplacer Android. De plus, la société chinoise a toujours admis que celle-ci préfèrerait continuer à collaborer avec Google et Microsoft pour utiliser leurs systèmes d’exploitation – si cela est possible.

Si les médias chinois évoquent le nom HongMeng OS, d’autres sources suggèrent que Huawei pourrait utiliser d’autres noms en dehors de la Chine. L’entreprise pourrait appeler ce système d’exploitation Ark OS. Un autre nom est également évoqué par les médias : Oak OS. On apprend toutefois que Huawei aurait également enregistré la marque « HongMeng » dans plusieurs pays, dont l’Europe, le Canada, le Mexique, la Corée du Sud et l’Australie…