Huawei présente ses lunettes connectées développées avec Gentle Monster

Aujourd’hui, durant une conférence à Paris, Huawei a finalement présenté ses nouveaux smartphones hauts de gamme, sur lesquels il met un accent particulier sur la photo et sur la vidéo.

Mais en plus du P30 Pro et du P30, le constructeur a aussi levé le voile sur quelques accessoires, dont des lunettes connectées.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 26 mars 2019