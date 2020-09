Huawei : une baisse de 74 % de la production de smartphones en 2021 ?

Jusqu’à présent, Huawei a bien résisté aux sanctions américaines. Pour rappel, en 2019, Washington a empêché les sociétés américaines de faire du commerce avec le constructeur chinois. Résultat : Google, par exemple, ne peut plus proposer sa licence pour les fabricants de smartphones Android à Huawei. Et ce dernier ne peut plus préinstaller les applications comme Google Play Store, YouTube ou Gmail.

Cela a eu un impact sur les ventes de Huawei, mais n’a pas empêché le constructeur de proposer des smartphones utilisant la version open source d’Android. D’autre part, étant donné que les services et applications de Google ne sont pas utilisés en Chine, les sanctions annoncées en 2019 n’ont pas eu d’impact sur les ventes de Huawei dans l’Empire du Milieu. D’ailleurs, au second trimestre, si Huawei a assez bien résisté à la crise, passant devant Samsung, c’est grâce à la reprise plus rapide du marché chinois.

De nouvelles sanctions qui vont aggraver la situation de Huawei

Malheureusement pour Huawei, cette année, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions qui ciblent le constructeur. Et cette fois-ci, celles-ci visent à empêcher les entreprises non américaines, mais qui utilisent des technologies ou des équipements américains, de fournir Huawei. Et l’entreprise qui fabrique les processeurs Kirin pour le géant chinois est concernée par ces nouvelles mesures. Aussi, celui-ci a déjà annoncé qu’il fera bientôt face à une pénurie de processeurs.

Pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les alternatives de Huawei pour ses futurs smartphones. Mais visiblement, le constructeur anticipe déjà une baisse significative de sa production. Dans un article publié cette semaine, le site The Elec (relayé par Android Authority) évoque une possible baisse importante de la production de Huawei en 2021. D’après celui-ci, Huawei prévoirait de ne produire que 50 millions de smartphones l’année prochaine. Cela correspondrait à une baisse de 74 % par rapport à la production qui est prévue pour 2020.

Les nouvelles sanctions de Washington devraient donc affecter Huawei plus sévèrement et d’après l’analyse de The Elec, la marque qui pourrait combler le vide laissé par celui-ci en Chine pourrait être Xiaomi. Celui-ci a d’ailleurs eu de bonnes performances cette année malgré la pandémie, devenant numéro trois en Europe et numéro deux en France. Mais bien entendu, ces informations sur les prévisions de Huawei en 2021 n’étant pas officielles, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence.

Et si Mediatek ou Qualcomm dépannaient Huawei ?

Comme nous l’expliquions plus haut, pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les alternatives que Huawei pourrait utiliser. Mais en tout cas, des entreprises souhaitent devenir le nouveau fournisseur de processeurs de Huawei. L’entreprise taiwanaise Mediatek, par exemple, a déjà formulé une demande d’autorisation aux autorités américaines pour fournir des processeurs à Huawei. « MediaTek réitère son respect des ordres et des règles pertinents sur le commerce mondial, et a déjà demandé l’autorisation auprès de la partie américaine conformément à ces règles », a indiqué, il y a quelques jours, un responsable cité par Reuters.

L’entreprise américaine Qualcomm serait également intéressée. Une rumeur qui circule sur la toile indique que celle-ci ferait du lobbying à Washington pour obtenir un permis. Son argument serait que les sanctions n’empêcheront pas Huawei de se fournir en processeurs, mais pénalisera seulement les entreprises américaines qui ne pourront pas vendre des composants au constructeur chinois.