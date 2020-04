Hulk : le géant vert tente de sauver sa peau chez Marvel

Hulk a-t-il encore une place chez Marvel ? Le géant vert a-t-il toujours un rôle à jouer dans le Marvel Cinematic Universe ? La question mérite d’être posée ces derniers jours. Une chose est sûre. Mark Ruffalo, l’acteur qui a incarné le super-héros dans la majorité des films du MCU y croit encore dur comme fer. Il défend notamment le concept d’un film solo, comme Black Widow, qui se déroulerait entre deux films Avengers. Plutôt que de s’intéresser à l’après, l’idée serait donc de comprendre comment le personnage vivait avec ses pouvoirs, parfois mal contrôlés. Cela pourrait par exemple traiter de comment Hulk et Bruce Banner ont finalement fait la paix entre Infinity War et Endgame. Il ne précise toutefois pas dans son interview à Variety s’il a effectivement proposé son projet à Marvel et Kevin Feige. Mais, alors que les négociations se poursuivent pour une éventuelle apparition dans la série She-Hulk, son avenir sur grand écran semble beaucoup plus incertain.

Hulk fait-il encore partie des plans de Marvel ?

Si la nouvelle risque de ne pas plaire à ceux, nombreux, qui rêvent toujours d’un film Hulk vs Wolverine, il a aussi admis les studios Marvel ne discutaient même pas ouvertement de la possibilité d’un film solo à l’heure actuelle.

En fait, le seul sujet qui est vraiment sur la table à l’heure actuelle est vraiment celui de la série She-Hulk. Pour ceux qui espéraient aussi le revoir dans Thor : Love and Thunder, cela ne devrait donc pas être le cas. C’était toutefois un peu plus prévisible puisque leurs personnages ont pris des directions très différentes à la fin de Avengers : Endgame. Entre Natalie Portman / Jane Foster et les Gardiens de la Galaxie, Taika Waititi aura déjà de quoi s’occuper.

Ce manque d’avancée signifie aussi qu’aucun accord n’a été trouvé avec Universal, qui détient toujours les droits pour un film solo de Hulk.