Mark Ruffalo pourrait apparaître dans la série She-Hulk

On ne sait toujours pas de quoi sera fait l’avenir de Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Alors que certains bruits de couloirs évoquent la possibilité d’un film solo et que l’on se surprend à rêver d’un crossover avec Wolverine, le flou règne encore. Il y a quelques mois, Mark Ruffalo estimait que son personnage avait encore un rôle à jouer, l’imaginant comme « une sorte de mentor, de gourou pour les plus jeunes ». Une de ses apparitions médiatiques du week-end penche dans cette direction, mais pas forcément comme on l’aurait imaginé jusque-là.

Mark Ruffalo pour former la prochaine génération ?

A la façon d’un Jeremy Renner (Hawkeye) qui devrait jouer le rôle d’un tuteur pour Kate Bishop dans la série pour Disney+, Mark Ruffalo pourrait bien prendre la même direction dans la série She-Hulk.

Dans ce projet, Disney chercherait donc à convaincre l’acteur. C’est lui-même qui l’a confirmé à l’occasion de la C2E2. Des discussions sont en cours même si rien n’est encore confirmé. La décision n’aurait toutefois rien de vraiment surprenant quand on s’intéresse au passage de relais actuellement en cours chez Marvel. Les étoiles de la première décennie arrivent en bout de course, mais l’objectif est que la transition se fasse de la manière la plus soft possible.

Ruffalo says there is talk about his Hulk potentially showing up in the #SheHulk series… but talks are preliminary. #C2E2 — LaughingPlace.com (@laughing_place) March 1, 2020

La série n’en n’est vraiment encore qu’à ses prémices, puisque l’on ne sait même pas encore qui va incarner le personnage de Jennifer Walters à l’écran. Alison Brie (GLOW) dont le nom a été évoqué avec insistance ces derniers jours a démenti. On sait du côté de l’histoire que le personnage obtiendra ses pouvoirs à la suite d’une transfusion de la part de Bruce Banner / Hulk, comme dans les comics. De quoi rassurer les fans de ce personnage particulièrement apprécié.