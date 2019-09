Hulu a déjà les droits pour la suite de The Handmaid’s Tale

Il y a quelques mois, on découvrait les premiers épisodes de la saison 3 de The Handmaid’s Tale, diffusés sur OCS. La suite des aventures de June dans le terrible univers imaginé par Margaret Atwood s’est révélée profondément inégale, alternant le bon et le moins bon. On sait déjà toutefois qu’une quatrième saison a été annoncée. Mais on vient aussi d’apprendre que ce ne sera pas la fin de Gilead…

The Handmaid’s Tale aura le droit à une suite

Tout commence du côté de la littérature. Pour ceux qui l’ignoreraient encore, la série est donc issue d’un livre, publié en 1985 et traduit en français en 1987. On y suivait la vie d’Ofred, elle aussi mariée à un homme nommée Luke et avec une meilleure amie nommée Moira. La série reprend donc la même trame (aussi déclinée dans un film), avec le même univers dystopique dans lequel la religion domine la société et où les femmes sont exploitées.

Or, ce livre va désormais avoir une suite, qui avait été annoncée il y a plusieurs mois déjà et devrait se dérouler 15 ans après l’histoire originale. Atwood aurait commencé à écrire l’histoire avant que la série ne soit diffusée sur Hulu et elle a participé à l’écriture de chaque saison. Un cheminement qu’elle devrait poursuivre puisque les droits de cette nouvelle adaptation ont déjà été acquis par Hulu. On peut espérer qu’en France, ce soit à nouveau OCS qui acquiert les droits de diffusion. Toutefois, on sait aussi que ce ne sera pas une adaptation parfaite, l’objectif étant de rendre le livre et la série complémentaires.

Côté littérature, le livre sortira dans les librairies en anglais le 10 septembre. En France, il sortira sous le livre « Les Testaments », chez Robert Laffont, le 7 novembre. Patience donc, la suite de l’histoire est proche…