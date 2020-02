Voici enfin une franchise qui n’aura (à priori) pas le droit à un reboot

En 1985, Retour vers le Futur, de Robert Zemeckis sortait dans les salles obscures. Un premier film de génie, deux suites avec plus ou moins de qualité… L’ensemble, cohérent est un vrai succès et permet surtout de donner le coup d’envoi de la franchise qui se déclinera ensuite en série animée, roman, comics, jeux vidéo, jouets… Il y en a pour tous les goûts, quand on s’intéresse aux aventures de Doc et Marty. Si Playmobil a rebondi sur le sujet cette année, beaucoup de produits ont déjà quelques années. Or, à l’heure des reboots, suites et séquels, on pourrait penser que Retour vers le Futur serait aussi concerné. Après tout, il y a déjà « Maman j’ai raté l’avion » ou encore des rumeurs autour du Prince de Bel Air. Bonne nouvelle, ce ne devrait pas être le cas.

On ne touche pas à Retour vers le Futur

Si l’idée n’est pas vraiment au programme à l’heure actuelle, c’est en grande partie à cause d’une personne, Bob Gale, qui n’a jamais vendu les droits sur sa franchise. Il a pourtant été approché plusieurs fois sur le sujet, tant Hollywood y voit un potentiel évident. Mais, comme il l’a expliqué récemment à la BBC News, on ne touche pas à Retour vers le Futur. Et on peut dire que son analogie est très particulière.

Vous savez, on ne prostitue pas ses enfants. Ce n’est pas la bonne chose à faire. Nous mettons «The End» à la fin de la troisième partie… De plus, Michael J. Fox n’est pas en forme pour faire un film, et personne ne veut voir Marty McFly avoir la maladie de Parkinson, et personne ne veut voir un autre acteur jouer Marty McFly si c’est censé être une suite.

Récemment le projet a fait la Une notamment grâce à une vidéo deepfake dans laquelle on voyait Tom Holland et Robert Downey Jr, remplacer les acteurs originaux. Mais, l’acteur de Spider-Man ne semble pas non plus favorable.

C’est l’un de ces rares films parfaits, on ne pourrait jamais faire mieux !

Difficile de ne pas être d’accord avec lui.