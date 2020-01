Hunger Games : un prequel au programme sur un personnage surprenant

On s’imaginait, sans doute un peu naïvement, en avoir terminé avec la saga Hunger Games. Après tout, les quatre films étaient sortis consécutivement, entre 2012 et 2015. Surtout, l’oeuvre littéraire originale était « couverte » par les livres. Oui mais voilà. La jurisprudence Harry Potter qui se poursuit désormais avec les Animaux Fantastiques, prouve que ces deux argument sont loin d’être toujours suffisants. Surtout, Hunger Games avec Jennifer Lawrence dans le rôle phare, a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office. Un motif qui peut suffire comme motivation à donner naissance à de nouveaux chapitres.

Hunger Games, joue la carte du prequel

Suzanne Collins, la romancière à l’origine de l’histoire a donc décidé de continuer à développer son histoire. Considérant sans doute qu’il serait plus intéressant de découvrir ce qu’il s’est déroulé avant, la saga plutôt que les conséquences de la révolution, elle va sortir un nouveau livre à partir du mois de mai prochain. Baptisé « The Ballad of Songbirds and Snakes », nous livrera une histoire se déroulant 64 ans avant l’histoire majeure. Si Jennifer Lawrence / Katniss Everdeen n’est pas au rendez-vous, c’est un autre personnage déjà connu des fans qui sera au rendez-vous. L’histoire se concentrera en effet sur la jeunesse de Coriolanus Snow, le dictateur qui (attention spoiler) trouve la mort à la fin de la saga. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont adoré le haïr, c’est un visage complètement différent qu’il présentera cette fois puisque c’est un personnage aux allures de héros. Selon Entertainment Weekly, il est dépeint sous les traits d’un jeune homme « charmant et attachant » qui veut être choisi comme mentor aux Hunger Games. A l’époque, il n’a pas d’argent et use de ses charmes pour obtenir ce qu’il veut. Surprises en vue.