IFA 2019 : Ember garde votre thé au chaud en permanence

Si comme moi vous appréciez une bonne infusion devant Netflix avant d’aller au lit, ou tout simplement un thé noir le matin pour aller travailler, on doit avoir le même problème. Que ce soit parce qu’on discute ou qu’on est occupé en même temps, arrive toujours ce moment où a laissé notre boisson de côté pendant trop longtemps…

En résulte un breuvage qui a eu le temps de se refroidir : désagréable, n’est-ce pas ? Et bien cette époque semble être révolue ! Au hall 26 de l’IFA Next, j’ai donc pu prendre en main Ember, un mug qui intègre dans sa structure une batterie et un système permettant de garder au chaud son contenu, en permanence.

Application compagnon

Pour contrôler cet objet connecté, il existe un service dédié que tout le monde peut télécharger sur le Google Play Store ou sur l’App Store. Peu importe donc que vous soyez équipé d’un iPhone XS ou d’un Pixel 3.

Le logiciel permet, entre autres, de choisir la température adéquate à laquelle vous souhaitez boire votre boisson, et qui sera conservée tout le long de votre utilisation de la tasse Ember. Pour l’avoir testée en direct, l’application propose un UX de qualité et très accessible.

Plusieurs modèles d’Ember

La startup, bien évidemment originaire de Californie, propose d’ores et déjà plusieurs modèles à la vente sur son site web. Tasse en céramique, thermos pour pouvoir se déplacer, et même une version en cuivre sont disponibles. Le tarif, quant à lui, reste assez cher, même compte tenu de l’innovation apportée par ce produit : comptez près de 70 € pour la tasse, et presque le double pour le thermos.

Plusieurs coloris sont disponibles, et l’autonomie annoncée est de deux heures, mais c’est illimité si on laisse l’appareil sur son socle de recharge, qui est le bienvenu pour l’occasion. Bien sûr, tout se passe sans fil entre les deux périphériques. Une belle découverte de cet IFA 2019 !