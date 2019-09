IFA 2019 : Samsung présente toutes ses nouveautés

C’est dans une salle immense divisée en plusieurs départements en fonction de chaque segment de marché sur lequel le géant coréen est présent que nous avons attendu quelques minutes l’arrivée des cadres dirigeants de Samsung devant un parterre de journalistes internationaux.

Avec tout juste quelques minutes de retard, c’est vers 11 heures ce jeudi 5 septembre que Benjamin Braun, le CMO Europe, nous a donc présenté trois petites nouveautés en rappelant que son entreprise a 50 ans cette année. Pour être honnête, nous étions assez déçus d’assister à une heure et demi de discours parlant en majorité de produits déjà annoncés, mais voici tout de même un condensé des nouveautés.

Samsung Galaxy Fold 5G et A90 5G

La première annonce phare de l’IFA 2019 pour Samsung est donc celle de l’édition 5G de son smartphone pliable, le Galaxy Fold. Une information qui arrive tout juste quelques heures après que la date de sortie de la version originale ait été communiquée pour la France, ce qu’a d’ailleurs rappelé l’entreprise aujourd’hui.

Concrètement, ce nouveau modèle a exactement la même fiche technique que son grand frère, à la différence près qu’il intègre une puce 5G qui, lorsque ce réseau sera disponible en France, permettra d’atteindre des débits théoriques de plusieurs Gb/s. La batterie qui équipe la bête fera donc toujours 4 380 mAh, soit davantage que la Galaxy Note 10. Pour avoir pris en main ce mobile, ça reste un gadget, mais la prouesse est louable.

Samsung a aussi annoncé que le A90, équipé du Snapdragon 855, aura aussi une déclinaison 5G.

Samsung Cockpit

Lors de l’IFA, Samsung a aussi parlé de son concept d’habitacle de voiture très particulier. Si l’on en a déjà entendu parler auparavant, il n’en reste pas moins impressionnant et le voir en live permet vraiment d’en apprécier tant les dimensions que les nouvelles technologies qui y sont intégrées.

On retrouve ainsi des écrans tactiles un peu partout. Il ne me semble pas avoir vu d’Android Auto dans la voiture, ou alors le logiciel a encore été modifié avec une surcouche propriétaire.

Les TV QLED 8K

Durant l’événement, la société asiatique a à nouveau loué la puissance de son processeur Quantum qui fait appel à de l’intelligence artificielle pour amener la 8K sur ses téléviseurs. Avec en plus un procédé anti-reflets complexe, cette innovation aurait permis à la firme de vendre 2 millions de smart TV durant la première moitié de l’année, soit 200% de croissance. Elle vendrait 11 000 écrans par jour.

En dehors des chiffres, la marque a présenté un nouveau téléviseur 55″ qui vient compléter une gamme déjà existante et qui monte jusqu’à… 98 pouces.

Samsung en cuisine

Très présente dans l’électroménager, Samsung a bien mis l’accent sur sa gamme de frigos intelligents. Si le Family Board, que l’on connaît déjà, ne change pas, il devient en revanche disponible dans de nouveaux pays dont le Portugal et la République Tchèque.

Un autre modèle, le Be Spoke, ne dispose pas d’écran tactile mais se présente comme un réfrigérateur modulaire : à l’instar du Project Ara ou de Blocks, on peut donc rajouter des compartiments à sa guise, au point d’en faire un ensemble avec 3 portes si vous avez une famille nombreuse.

Enfin, on a pu apercevoir un étrange robot qui est capable de préparer des plats tout seul. Un engin très similaire à Pazzi, la startup française qui a créé une pizzeria automatique. Malheureusement, il semble ne s’agir que d’un prototype pour l’instant.

Samsung et l’hygiène

Lors de la démo, nous avons pu prendre en main le Powerstick Jet, un aspirateur sans sac et qui permet de ne pas trop se baisser quand on l’utilise. Mais pourquoi continuer à créer des produits dans ce segment alors que les robots existent ? Mystère et boule de gomme.

Numéro deux du marché des lave-linges, Samsung a parlé de ses machines à laver pendant un bon moment. La seule nouveauté résidant dans un partenariat avec Procter & Gamble, dont les termes restent assez flous.

J’ai aussi pu prendre en main le Air Dresser, un genre de penderie permettant d’aérer, rafraîchir, et désodoriser les vêtements tout en enlevant la poussière qui serait restée collée sur les fibres. À vous d’en juger la réelle utilité.