IFA 2019 : on a testé les nouvelles platines de Technics

Il suffit de s’attarder près de l’immense place occupée par Panasonic à l’événement berlinois pour s’apercevoir qu’un acteur majeur de son activité hi-fi est installé juste en face, où résonne le caractère presque luxueux des produits noirs au coeur d’une grande étendue de grands murs blancs. Bienvenue chez Technics.

Si le nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit de la marque de platines la plus prisée des audiophiles qui apprécient particulièrement les vinyles. Depuis, l’entreprise s’est diversifiée et commercialise aussi bien des accessoires comme des sacs de transport que des casques, mais son produit phare s’appelle la MK2 et permet donc d’écouter un disque, voire de mixer, c’est-à-dire de pouvoir en passer plusieurs à la suite sans que la transition entre chaque morceau soit désagréable pour les oreilles.

Welcome MK7

Depuis ses débuts au siècle dernier, la platine Technics a bien évolué, à tel point qu’elle s’appelle maintenant SL-1210 MK7. Si le principe reste le même et qu’en apparence l’appareil ne change pas, il y a tout de même quelques subtilités, qui ne convaincront vraiment que les puristes. En effet, la plupart des nouveautés sont très superflues étant donné que l’outil est déjà le meilleur dans toutes les catégories depuis des années. Néanmoins, le tarif n’est « pas cher » comparé aux modèles précédents : 899 € contre 1 200 € auparavant.

Sur cette version, la filiale de la firme de Kazuhiro Tsuga a ajouté un mode qui permet… De faire tourner un disque à l’envers. Il suffit en fait d’appuyer sur le bouton de vitesse de la platine, 33 ou 45 RPM (tours par minute), de manière prolongée. Si l’idée de lancer une track en sens inverse paraît totalement saugrenue même pour un vrai amoureux de la musique, on peut imaginer que pour s’amuser à écouter le fameux album des Beatles en fonction de la célèbre rumeur qui le concerne, c’est un atout. Ou tout simplement pour sampler une piste de manière originale.

Quelles sont les autres nouveautés ?

Les nouvelles Technics MK7 sont conçues dans un matériau plus premium que la MK2 classique, très proche de l’un des tout premiers modèles de SL-1210 avec cette finition noire mate plutôt que marron.

Pour terminer, les pieds ont été encore plus rembourrés à tel point qu’il paraît quasiment impossible de faire sauter un disque même en sautant à pieds joints sur la table. Pour rappel, le poids des Technics est une des caractéristiques qui ont fait leur succès : elles pèsent plus de 10 kg et sont très résistantes, raison pour laquelle elles sont souvent privilégiées par les DJ ou tout simplement pour les transports chaotiques en rave.

Derrick May, l’un des pionniers de la Techno de Détroit qui a récemment fait la une sur Kickstarter, avait inauguré les MK7 lors d’un événement en grande pompe à Las Vegas au dernier CES.