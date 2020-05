IGTV : la plateforme vidéo d’Instagram va enfin commencer à rémunérer les créateurs

Il y a deux ans, Instagram se lançait dans la vidéo long format en dévoilant une nouvelle plateforme appelée IGTV. Si le réseau social permettait déjà de poster des courtes vidéos sur le fil d’actualité ou dans les Stories, IGTV permet de partager des vidéos plus longues. Et en lançant cette plateforme, Instagram entrait en concurrence directe avec YouTube, mais en optant pour les vidéos verticales optimisées pour les écrans de smartphones. Cependant, l’un des principaux inconvénients d’IGTV, c’est que la plateforme vidéo d’Instagram ne propose pas les mêmes opportunités de monétisation des vidéos que YouTube.

Mais cette semaine, Instagram lance enfin les tests de son programme de monétisation sur IGTV. Comme le rapporte le site The Verge, Instagram proposera d’abord ce programme à 200 créateurs anglophones. Des publicités seront affichées dans les vidéos de ces créateurs, lesquels recevront 55 % des revenus générés. Il s’agit de publicités sous forme de vidéos verticales, d’une durée de 15 secondes, au maximum. Durant la phase de test, Instagram pourra expérimenter plusieurs options, comme la possibilité, ou pas, de sauter une pub.

Pour éviter certains problèmes auxquels YouTube a fait face, Instagram va également s’assurer que les publicités de ses annonceurs ne s’affichent pas sur des vidéos dont le contenu peut être controversé. Ainsi, les créateurs qui participent à ce programme devront signer une politique pour la monétisation, qui est plus stricte que les règles standard d’Instagram. Par exemple, si les créateurs peuvent jurer sur une vidéo normale, ils ne pourront pas le faire sur une vidéo monétisée. Dans un premier temps, toutes les vidéos qui participent à ce programme seront modérées par des humains. Mais l’objectif d’Instagram, sur le long terme, est de recourir à un mélange d’algorithmes et de modération humaine.

Les utilisateurs pourront aussi acheter des « badges »

En plus du début de ce test pour la monétisation de vidéos IGTV avec de la publicité, Instagram va aussi proposer des « badges » pour permettre aux créateurs de monétiser leurs vidéos en direct. Comment ça marche ? En substance, les fans d’un créateur pourront acheter des badges qui coûtent 0,99 dollar, 1,99 dollar, ou 4,99 dollars. Les badges seront affichés sur les commentaires des personnes qui les ont achetés, et ces commentaires seront également mis en avant par rapport aux commentaires sans badges. Dans un premier temps, tous les revenus générés par les badges seront versés aux créateurs. Mais plus tard, Instagram pourrait prélever une commission.