Il est maintenant possible de gagner 1,5 million de dollars en piratant un smartphone Pixel

Comme d’autres géants d’internet et des nouvelles technologies, Google propose un programme de « bug bounty » qui offre des récompenses à ceux qui découvrent des failles sur ses systèmes. Et cette semaine, la firme de Mountain View fait monter la récompense maximum qu’un hacker peut recevoir à 1,5 million de dollars.

Bien évidemment, Google n’offrira pas cette somme pour la découverte de n’importe quel bug.

Dans un billet de blog, il est précisé que la firme pourra offrir 1 million dollars « pour un exploit de chaîne complet avec persistance d’exécution de code à distance qui compromet l’élément sécurisé Titan M sur les appareils Pixel ».

« En outre, nous lancerons un programme spécifique offrant un bonus de 50% pour les exploits trouvés sur des versions d’aperçu de développeur spécifiques à Android, ce qui signifie que notre premier prix est désormais de 1,5 million de dollars », ajoute la firme.

Une surenchère

Si 1,5 million de dollars ne représentent pas grand-chose pour Google, on notera que c’est une somme énorme par rapport à ce que gagnent généralement les chercheurs qui communique des failles à la firme de Mountain View. Et cela devrait encourager plus de personnes à déclarer les failles qu’elles découvrent, plutôt que d’exploiter celles-ci.

Actuellement, la plus grosse récompense que Google a distribuée dans le cadre de ce programme a été donnée à Guang Gong, d’Alpha Lab, Qihoo 360 Technology Co. Ltd. Gong a déclaré une « chaîne d’exploitations d’exécution de code à distance rapportée sur le périphérique Pixel 3 en 1 clic », ce qui a permis au chercheur de gagner 201 337 dollars (une partie versée par le programme de l’équipe de sécurité d’Android et une autre versée séparément par celle de Google Chrome).

Sinon, ces 12 derniers mois, Google a versé plus de 1,5 million de dollars aux chercheurs qui ont découvert des failles sur ses systèmes.