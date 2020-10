Il sera encore plus facile de s’orienter sur Google Maps en utilisant la réalité augmentée

En attendant l’arrivée des lunettes de réalité augmentée pour le grand public, c’est sur nos smartphones que nous profitons aujourd’hui de ce type d’expérience immersive. Sur Android, Google propose déjà une technologie appelée AR Core qui permet aux développeurs de créer des apps en réalité augmentée.

Et depuis 2019, l’application Google Maps propose aussi une fonctionnalité AR afin d’aider les piétons à s’orienter. Au lieu de regarder une carte, vous pouvez pointer la caméra de votre smartphone autour de vous et vous aurez des indications sur l’itinéraire à prendre sur l’écran de votre smartphone. Cette fonctionnalité est extrêmement pratique et on peut supposer que celle-ci est devenue encore plus utile en 2020 puisqu’à cause de la pandémie, de nombreuses personnes préfèrent éviter les transports publics.

La bonne nouvelle, c’est que Google vient d’annoncer quelques nouveautés qui vont significativement améliorer cette expérience en réalité augmentée sur Google Maps. Parmi ces nouveautés, il y a l’affichage de points de repère, qui facilitent l’orientation.

« Lorsque vous sélectionnez ou recherchez un lieu sur Google Maps, vous pouvez déjà appuyer sur le bouton Live View pour visualiser votre destination dans le monde réel. Bientôt, vous pourrez également voir les points de repère à proximité pour vous orienter rapidement et facilement et comprendre votre environnement », explique Mirko Ranieri, product manager.

« Live View vous montrera à quelle distance se trouvent certains points de repère et dans quelle direction vous devez vous aller pour vous y rendre. Ces points de repère peuvent inclure des lieux emblématiques, comme l’Empire State Building à New York et le Panthéon de Rome, et des lieux facilement reconnaissables, comme les parcs locaux et les attractions touristiques », ajoute-t-il. Ces points de repère peuvent s’afficher dans 25 villes, dont Paris.

Un système plus précis et qui peut être utilisé dans plus de scénarios

Mais ce n’est pas tout. L’expérience en réalité de Google Maps devient également utile dans plus de scénarios. Par exemple, lorsque vous utilisez les transports publics et que vous vous orientez avec Maps. Si votre trajet inclut une portion que vous devez faire à pied, l’application vous permettra d’utiliser la fonction AR sur cette portion.

Cette expérience en réalité augmentée pourra également être utilisée lorsque vous avez rendez-vous avec quelqu’un et que vous voulez savoir précisément où cette personne se trouve, via le système de partage de géolocalisation. Par exemple, si vous avez rendez-vous avec un ami dans un grand parc, vous pouvez demander à celui-ci de vous envoyer sa géolocalisation. Puis, vous n’avez plus qu’à vous repérer avec la réalité augmentée.

La réalité augmentée sur Google Maps gagné aussi en précision. La firme explique qu’elle peut aujourd’hui donner des repères plus précis grâce à ses avancées en matière d’intelligence artificielle, et grâce à une meilleure connaissance de la topographie du terrain. Sinon, on rappelle que cette année, Google a aussi lancé une mise à jour qui rend ses cartes plus précises pour les piétons, avec, par exemple, des indications qui donnent une idée précise de la largeur des trottoirs.

Cette amélioration de la fonctionnalité AR de Google Maps nous donne un aperçu des nouveaux usages qui pourraient arriver lorsque les lunettes de réalité augmentée seront disponibles pour le grand public. Si des lunettes AR existent déjà, comme les Google Glass, celles-ci sont encore faites pour des usages professionnels.

Cependant, lors de la prochaine décennie, les lunettes de réalité augmentée pourraient enfin devenir des produits accessibles pour tout le monde. Facebook, qui développe déjà ses lunettes de réalité augmentée, pense même que ce type de produit va petit à petit remplacer les smartphones.