Il y a un nouveau lecteur PDF intégré à Chrome. Voici comme activer cette fonctionnalité

Aujourd’hui, lorsque vous souhaitez consulter rapidement un document PDF que vous venez de télécharger, vous n’avez pas besoin d’installer un logiciel comme Adobe Acrobat Reader. En effet, la plupart des navigateurs pour PC ont déjà un lecteur intégré.

Et Chrome, le navigateur le plus utilisé dans le monde, ne déroge pas à cette règle. Cependant, le lecteur PDF qui est actuellement proposé par Chrome est trop simple, et ne permet parfois pas de travailler dans de bonnes conditions.

Mais la bonne nouvelle, c’est que Google a développé un nouveau lecteur PDF pour Chrome, qui inclut de nouvelles fonctionnalités comme l’affichage des vignettes des pages, les tables des matières, ou encore un contrôleur de zoom pour les documents.

PDF viewer gets an update don't see the update? Open this link to force update

chrome://flags/#pdf-viewer-update pic.twitter.com/6egH2JrBnv — ▪️ (@caulmseh) November 18, 2020

À l’heure actuelle, sur Chrome 87, ce nouveau lecteur PDF ne semble pas disponible par défaut. Cependant, il existe une astuce pour activer celui-ci en attendant que Google décide de le déployer.

Voici comment activer le nouveau lecteur PDF de Google Chrome

Pour activer le nouveau lecteur de fichiers PDF intégré à Chrome, vous devez aller dans chrome://flags/. Il s’agit d’un onglet sur lequel vous pouvez activer les fonctionnalités expérimentales que Google est en train de tester pour son navigateur.

Une fois sur cet onglet, vous devez rechercher « PDF Viewer Update ». Et quand vous avez trouvé cette fonctionnalité expérimentale, il ne vous reste plus qu’à activer celle-ci (Enabled). Le navigateur vous demandera de redémarrer celui-ci afin que ces changements soient pris en compte. Acceptez.

La prochaine fois que vous ouvrirez un document PDF sur Chrome, vous pourrez profiter de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de travailler de manière plus confortable.

Chrome 87 : des changements importants qui rendent le navigateur plus performant

Sinon, on rappelle qu’avec Chrome 87, Google a effectué des changements majeurs sur son navigateur. La firme de Mountain View s’est notamment penchée sur l’optimisation de son navigateur, qui est souvent reproché d’être trop gourmand en ressources.

Pour améliorer l’expérience utilisateur, Chrome donne maintenant plus de priorité à l’onglet actif au détriment des autres onglets ouverts. Grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, l’utilisation du processeur serait réduite jusqu’à 5 fois. Et l’autonomie des ordinateurs portables pourrait être prolongée de 1,25 heure.

Chrome démarre aussi 25 % plus vite et charge les pages 7 % plus vite, alors que l’utilisation de la mémoire RAM est moins importante. Et en plus des améliorations de performances, Google Chrome se dote aussi de fonctionnalités qui vous rendent plus productif, comme la recherche d’onglets.

Sinon, on rappelle que les mises à jour du projet Chromium n’impactent pas seulement sur Google Chrome, mais également sur les autres navigateurs qui utilisent ce projet open source, dont le navigateur Edge de Microsoft.