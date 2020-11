Google Chrome : la mise à jour qui va tout changer ?

Si le navigateur Chrome de Google est aujourd’hui le numéro un, c’est parce que celui-ci présente de nombreux avantages. Mais malheureusement, Chrome est aussi souvent accusé d’utiliser trop de ressources sur les ordinateurs.

Avec la mise à jour qui est en train de se déployer, la firme tente de remédier à cela. En effet, Google évoque de nombreuses améliorations en matière de performances et d’utilisation des ressources.

D’après Matt Waddell, directeur de produit, Chrome priorise désormais l’onglet actif au détriment des autres onglets ouverts, ce qui réduirait l’utilisation du processeur jusqu’à cinq fois. De plus, les benchmarks internes de Google indiquent que cette nouvelle mise à jour peut étendre l’autonomie de 1,25 heure.

Le navigateur démarre aussi 25 % plus vite, charge les pages 7 % plus vite et ces améliorations n’augmentent pas, mais réduisent l’utilisation de la mémoire RAM. Sinon, sur mobile, Google Chrome serait maintenant en mesure d’ouvrir les pages presque instantanément « lorsque vous naviguez en arrière et en avant ».

De nouvelles fonctionnalités pour vous faire gagner du temps

En plus des améliorations qui rendent le navigateur plus rapide et moins gourmand, Google est aussi en train de déployer des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’être plus productifs.

Par exemple, dans la gestion des onglets ouverts, Google Chrome se dote d’un nouvel outil de recherche. Au lieu d’ouvrir les onglets un par un pour trouver celui que vous recherchez, vous pourrez saisir un mot-clé pour trouver plus vite.

De plus, la barre omnibox ne permet plus seulement d’aller sur une adresse ou de faire une recherche sur le web. Vous pouvez par exemple saisir « modifier les mots de passe » sur cette barre afin d’accéder aux paramètres de Chrome concernant les mots de passe. Une autre requête permet de supprimer l’historique plus rapidement.

Enfin, Google expérimente avec des cartes sur les onglets vierges qui invitent l’utilisateur à poursuivre des recherches qu’il a faites lors d’une précédente session. Par exemple, si vous étiez en train de rechercher une recette de spaghetti, Google Chrome pourrait afficher une carte vous invitant à continuer celle-ci.

Au moment ou j’écris cet article, toutes ces fonctionnalités ne semblent pas encore déployées. En tout cas, Google apporte des améliorations importantes à son navigateur à un moment où celui-ci pourrait bientôt être talonné par Microsoft Edge.

Pour rappel, la nouvelle version de Microsoft Edge utilise la même technologie Chromium que Google Chrome, ce qui rend celle-ci plus performante. Et grâce à cela, Edge est devenu un peu plus populaire, bien qu’il soit encore loin du nombre d’utilisateurs de Chrome.