[Images] Le Google Pixel 4 se dévoile dans une nouvelle fuite

Si le Google Pixel 4 ne devrait pas être officialisé par la firme avant le mois de septembre prochain à l’occasion de l’événement Made by Google, plusieurs informations concernant le smartphone sont déjà en fuite.

And here comes your very first glimpse at the #Google #Pixel4 in form of gorgeous 5K renders based upon early prototyping schematics, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/gjbtMlybdg (Please read the full story before reacting in order to make educated comments) pic.twitter.com/ZZAiseB9WP

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 10, 2019