iMessage : bientôt, la possibilité de modifier un message après son envoi ?

Grâce à iMessage, qui est installé par défaut sur les iPhone, Apple est un acteur majeur de la messagerie instantanée. Cependant, pour contrer les services concurrents comme WhatsApp, Telegram ou encore Messenger, iMessage doit proposer de nouvelles fonctionnalités. Et justement, depuis le début de l’année, des rumeurs évoquent une série de nouveautés qu’Apple pourrait lancer sur iMessage lors du déploiement d’iOS 14, au second semestre.

Des nouveautés pour iMessage ?

Cette semaine, le site 9to5Mac évoque un nouveau brevet d’Apple qui nous donne peut-être un indice sur l’une de ces nouveautés : la possibilité de modifier un message déjà envoyé. En substance, le brevet décrit un mécanisme via lequel l’utilisateur peut faire un appui long sur un message pour faire apparaître un menu contextuel qui affichera une option pour modifier son message. Côté destinataire, un marqueur signalerait que ce message a été modifié et celui-ci serait en mesure de voir l’historique des modifications.

« Il existe un besoin de dispositifs électroniques dotés de méthodes et d’interfaces améliorées pour l’édition des messages envoyés. Ces méthodes et interfaces peuvent compléter ou remplacer les méthodes conventionnelles d’édition des messages envoyés. De telles méthodes et interfaces réduisent le nombre, l’étendue et / ou la nature des entrées d’un utilisateur et produisent une interface homme-machine plus efficace », lit-on dans ce brevet, d’après 9to5Mac.

Mais bien entendu, rien ne garantit que ce brevet sera effectivement utilisé par Apple pour apporter une fonctionnalité d’édition à iMessage. Les sociétés de cette taille peuvent avoir un très grand nombre de propriétés intellectuelles, mais ne pas toutes les utiliser.

Précédemment, les médias avaient évoqué la possibilité qu’Apple lance une fonctionnalité qui permettra de supprimer un message envoyé accidentellement (mais pas une fonctionnalité de modification). Outre cela, Apple développerait également une fonctionnalité utilisant le symbole @ pour permettre d’identifier d’autres utilisateurs dans les messages de groupe, ainsi que d’autres fonctionnalités qui permettrait de rapprocher iMessage des services destinés aux professionnels comme Slack ou Microsoft Teams. Mais comme il ne s’agit pour le moment que de rumeurs, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.