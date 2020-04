iOS 14 vous permettrait d’utiliser une app sans télécharger celle-ci complètement

Malgré le fait qu’iOS 14 ne sera pas disponible en version stable avant plusieurs mois, de nombreuses rumeurs sur les nouveautés qui pourraient débarquer sur l’écosystème d’Apple sont déjà nombreuses. Et aujourd’hui, nous apprenons qu’Apple pourrait bien proposer une fonctionnalité inspirée d’Android sur la prochaine mouture de son système d’exploitation mobile : la possibilité de tester une application sans télécharger celle-ci à 100 %.

Dans un article publié cette semaine, nos confrères de 9to5Mac indiquent avoir découvert, sur une version fuitée d’iOS 14, une fonctionnalité appelée « Clips » qui permettrait aux développeurs de proposer une partie de leurs apps même si celle-ci n’est pas encore installée sur l’appareil de l’utilisateur. L’idée serait de permettre à un internaute d’accéder immédiatement au contenu qu’il souhaite utiliser sur son smartphone, lorsqu’il clique sur un lien ou lorsqu’il scanne un code QR, sans passer par la case téléchargement.

Via une API, les développeurs auraient ainsi la possibilité de spécifier les parties de leurs applications qui peuvent être disponibles sans le téléchargement complet de ces applications. Et bien entendu, la finalité est qu’après avoir consulté le contenu recherché, l’utilisateur soit encouragé à télécharger l’application pour une expérience plus complète.

Voir le contenu d’une application instantanément, sans passer par le téléchargement via l’App Store ?

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que sur Android, Google propose déjà une fonctionnalité similaire depuis 2017. Afin de rendre son moteur de recherche plus pertinent sur mobile, Google propose une fonctionnalité appelée Instant Apps aux développeurs. Lorsqu’un internaute clique sur un lien qui correspond au contenu d’une application sur le moteur de recherche, il est redirigé vers une partie de cette application, dont le contenu s’affiche instantanément, même l’application n’est pas encore installée sur son smartphone. D’après 9to5Mac, pour la mise en place de Slice, Apple collaborerait avec OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony, ainsi que YouTube. Et si cette fonctionnalité arrive sur iPhone, on peut espérer qu’elle sera également proposée sur l’iPad.

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à considérer avec prudence, étant donné que celle-ci n’est pas encore officielle. Cependant, on devrait en savoir plus au mois de mai, lors de la conférence WWDC d’Apple. Pour rappel, à cause de la pandémie, cette année, cette réunion d’Apple avec les développeurs d’applications (durant laquelle celle-ci présentera les nouveautés logicielles de son écosystème) se fera sous un format 100 % en ligne.