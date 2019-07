Inclusion numérique : Orange annonce une offre globale dédiée aux foyers à faibles revenus

A l’occasion d’une conférence de presse donnée aujourd’hui à Roubaix, la CEO d’Orange France, Fabienne Dulac, a dévoilé une nouvelle offre qui s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’entreprise pour lutter contre l’exclusion numérique.

Les difficultés d’accès au numérique affectent des millions de Français

Administration, transports, banque, recherche d’emploi… de plus en plus de services sont uniquement proposés en ligne. Avec cette dématérialisation croissante, un problème de précarité numérique se pose pour un grand nombre de français. Allant de pair avec la précarité sociale, elle ne concerne pas moins de 5 millions de personnes en France (SDF, travailleurs pauvres, personnes âgées…). Par ailleurs, 23% de français ne sont « pas à l’aise avec le numérique » et n’accèdent que rarement à internet, qu’ils utilisent avec difficulté. (étude CSA – février 2018)

Coup de Pouce Livebox, une offre qui combine accès à internet, ordinateur et accompagnement

Destinée aux foyers les plus modestes, Orange déploie une offre baptisée Coup de Pouce Livebox. Elle se compose d’un accès Internet-TV-Téléphone à 19,99 € par mois et d’un ordinateur portable reconditionné à 175 € incluant une suite bureautique. Un accompagnement gratuit au numérique est proposé dans certaines boutiques Orange du Nord de France et de Champagne Ardennes dans un premier temps, avant d’être généralisé à toute la France. Il repose sur une collaboration entre Orange et des associations locales. Cette offre est réservée aux personnes dont le quotient familial CAF ou MSA est inférieur ou égal à 700 €.

Pour en savoir plus sur l’offre Coup de Pouce Livebox d’Orange :

Découvrir l’offre Coup de Pouce Livebox

Toujours dans la perspective d’agir contre l’exclusion numérique, Orange a fait une seconde annonce, portant sur la signature d’un accord national avec le Réseau des Écoles de la 2e Chance (E2C) qui accompagne les personnes sorties du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. L’objectif est de favoriser le parcours de ces jeunes adultes au sein d’Orange dans le cadre de stage ou d’apprentissage. Cette initiative complète le dispositif déjà en place dans 600 boutiques depuis début juillet : le don en boutique, en partenariat avec la startup de l’économie sociale et solidaire Microdon. Orange propose ainsi à ses clients d’effectuer un petit don pour soutenir ces écoles au moment du règlement de leurs achats.